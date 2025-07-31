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雨災凸顯人禍 台南滯洪處堆土方挨轟

聯合報／ 地方社會中心、政治中心記者／連線報導
南投市貓羅溪旁低窪地段，昨清晨積水高度越過輪胎，緊急啟動抽水機搶排積水。記者黃仲裕／攝影
南投市貓羅溪旁低窪地段，昨清晨積水高度越過輪胎，緊急啟動抽水機搶排積水。記者黃仲裕／攝影

連日豪大雨成災，南投縣以南至高雄山區昨仍下大雨、多處重創，台南後壁、白河積淹水嚴重，有民眾質疑具滯洪功能的菁寮農場因堆置疏浚土方，滯洪量銳減50萬噸，是雨災中的人禍；白河河東里居民質疑長照中心施工堵住居家排水溝，近日已淹2次，「淹到怕了」。

災後亟待復原，國民黨主席朱立倫昨表示，已特別拜託立院黨團今天召集協商「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，請民進黨絕對不要卡、政院下周就提出特別條例草案與預算，黨團一定全力支持。

南投縣竹山鎮藤湖橋旁地基昨因大雨被淘空，電桿傾倒影響供電；南投市貓羅溪水位高漲，低窪區多輛汽機車泡水，居民抱怨每年汛期就成噩夢。中興新村軍功、東山里多處街道泡在混濁的水中，民眾苦笑「雨一來，街道就成溪流」。

嘉義水上鄉柳新村一處民宅擋土牆垮掉，土石流入後方社區，淤泥逾30公分，水上鄉長林緗亭邀專家查看，鑑定受損建物達黃單等級，不能再住。江姓住戶抱怨，社區15戶水管全塞住，更怕後方民宅垮下來。一名住戶指家中排水孔不通，父子連3天用鐵盆舀水往外倒，體力快透支。

縣長翁章梁昨到番路鄉勘災，要離開時聽到巨響，轉身一看10公尺外的道路已坍方不見，隨行人員嚇出冷汗。山區有多處道路搶通中，有挖土機在洪水中硬撐，景象怵目驚心。

高雄山區因連日降雨，台20線南橫公路復興路段因荖濃溪暴漲，淹漫200公尺路面。復興里民說，南橫公路上只見滾滾溪水，不見山路。市議員高忠德嘆「水面、路面分不清楚了」；台29線民生橋因楠梓仙溪溪水上漲，水位已達封橋標準，昨天下午預警性封閉。

外界質疑前瞻治水計畫失效，經濟部長郭智輝昨說，暴雨來得太快，超過過去防洪標準，行政院已準備撥款1000億元給水利署完成末端治水工程。

水利署副署長王藝峰說，這次淹水主因是雨下太大，前瞻建設治水已大幅減少淹水面積及加快退水時間，但仍有部分地區淹水，這凸顯下一期治水計畫需要加強。

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