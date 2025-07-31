網路弱 通訊斷 修復房屋大缺工

雲嘉南三周內遭丹娜絲颱風、西南氣流豪雨重創，台南市長黃偉哲昨喊出「迫切需要大量專業工班修復房屋」，雲嘉南災後復原前進指揮所昨首次開會，將建立廠商及人力資源媒合平台，整合營造業人力資源投入災區重建，本周調查災損復原需求，下周起招募廠商進場。

身兼黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，請中央黨部和各地黨公職攜手合作，全力配合政府在地方上的各項救災行動，協助災民早日度過難關。

台南鹽水、學甲、後壁區至今仍有部分網路、有線電視斷訊，據了解，中華電信鹽水營業處基地台因風災幾乎全毀，架設臨時基地台應急，網路通訊相當不穩。顏姓居民無奈說，災後都幾天了，訊號相當不好，非常不便。

鹽水區三明里長趙添成指出，舊營許多電桿被吹倒後，至今未修復、無法掛線，網路、通訊及有線電視都沒有，居民只能拿著手機到處找訊號，非常無奈；有長輩感嘆「都沒有電視可看。」

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，已請3大電信業者於客服系統增設「災區通訊不良優先權」通道，中華電信（撥123按1）、台灣大哥大（撥188按95）、遠傳（撥888按03）由專人協助處理，也出動26輛行動車進駐；台南市政府指出，透過Google表單供民眾通報收訊問題，三大電信業者依表單逐案處理。

雲嘉南地區上萬房屋受損，台南目前受理慰助金申請有2萬4千多戶，台南市長黃偉哲說，迫切需要在最短時間內找到大量的專業工班修復房屋，須協調各地工班投入、進行系統性分區，讓資源有效配置。

國土署說明，行政院已核定丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案，鼓勵廠商投入災後復原，目前可協助災後重建廠商71家，將建立災後復原修復廠商及人力資源媒合平台，業者若引進一般營造業移工承攬災區工程，也可投入災後復建。

前進指揮所昨開會決議將台南受災區畫分為17個區塊，由市府及中央不同單位分工，專責協助媒合施工廠商，各單位今天就會進駐責任區的區公所，本周調查完每個區的災損復原需求，下周開始協助招募廠商進入各區進行修復工作。

南市府也招募就讀建築、土木、地政、都市計畫等大專生加入志工，協助丈量住宅基地面積，估算屋頂重建所需面積，作為重建設計與工程的重要依據。