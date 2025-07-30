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11億家園復原慰助金已受理逾2萬件 行政院：盼本周完成發放

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
政府補助前波受損民宅「家園復原慰助金」11億元，已受理2萬6400餘件，行政院政務委員陳金德指出，盼本周內讓民眾收到。圖／行政院提供
政府補助前波受損民宅「家園復原慰助金」11億元，已受理2萬6400餘件，行政院政務委員陳金德指出，盼本周內讓民眾收到。圖／行政院提供

近日豪雨重創雲嘉南地區，行政院成立「災害復原前進指揮所」，指揮官、行政院政務委員陳金德30日邀相關中央部會現地調度工作，建立民房損壞修繕機制；另補助前波受損民宅「家園復原慰助金」11億元，已受理2萬6400餘件，盼本周內讓民眾收到。

針對台南市民宅損害及修繕情形，陳金德指出，針對民眾反映過去災後補助程序過於繁瑣問題，市府已簡化屋損補助申請流程，只要具備實質居住事實，民眾僅需提交申請表、損壞照片、切結書與領款收據等基本資料，即可完成申請。

為加速民眾家園復原，陳金德要求台南市各區區長協助以戶為單位，並依「從優、從簡、從速」為原則儘速發放，盼本周內讓民眾收到慰助款項。至於民宅修繕過程，請內政部國土署協助統整原物料供應管道，聯繫生產工廠及大盤商，建立合理價格參考區間。

陳金德並請勞動部在合於法規下，讓目前承建工程的營造業者所聘僱具有工程經驗的外籍營造工，可投入並儘速完成雲嘉南災後民宅修復工程。另請台南市政府主動公開修繕廠商資訊，建立供需平台，便於民眾接洽廠商。

除了台南市，陳金德提到，另為加速受災區域環境清潔，陳指揮官也請國防部支援廢棄物清理等輔助作業，未來若有各區人力需求，將由台南市政府民政局作為統一窗口，與後備指揮部聯繫協助人力支援調度，儘速回復民眾家園。

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