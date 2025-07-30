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0728豪雨釀災 農業部公告嘉義縣、台南市部分地區畜牧救助品項

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
0728豪雨現金救助。圖/農業部提供
0728豪雨現金救助。圖/農業部提供

0728豪雨侵襲中南部地區，導致多處低窪地區嚴重積淹水。農業部今主動公告0728豪雨災害現金救助及低利貸款的地區與品項，包括嘉義縣東石鄉、水上鄉、新港鄉、六腳鄉、朴子市畜牧全品項，以及台南市後壁區、六甲區雞全品項。

農業部已於28日函知台南市、嘉義縣政府，得依行政程序法於恢復上班上課後的10天內，受理農漁民申請天然災害救助，並針對嘉義縣、台南市部分地區的畜牧業災損，主動公告救助品項，並派員進駐雲嘉南地區災後復原前進指揮所，即時協助農、漁、畜等產業的重建工作。

0728豪雨災害現金救助及低利貸款的地區與品項包括：嘉義縣東石鄉、水上鄉、新港鄉、六腳鄉、朴子市-畜牧全品項(含畜禽及畜禽舍、堆肥舍)；台南市後壁區、六甲區-雞（全品項）。

農業部說，因應丹娜絲颱風、0708豪雨救助申請受理期間尚未結束，即遽然發生0728豪雨災害，為避免畜牧場畜禽死亡認定疑慮，農業部也函請救助公告的地方政府，得將兩次災害畜禽損失情形合併計算，協助受災畜牧場儘速復養復建，但不得重複申請，申報死亡總隻數也應在畜牧場登記規模以下。

另外，為協助受災區的畜禽飼養場進行防疫清消作業，農業部已於17日釋出防疫消毒劑，提供地方動物防疫機關執行災區畜牧場及周邊公共區域消毒，目前已完成264場次消毒作業，另有34場將等到災損物清除後，儘速排定消毒時程。

嘉義 豪雨 農業部

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