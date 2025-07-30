南投淹水成災 游顥籲中央：勿為罷免刻意延宕治水預算

南投今因豪雨導致淹水成災，國民黨立委游顥今召集中央及地方有關單位會勘，他表示，居民關心的「外轆排水治理工程」相關進度工程延宕，呼籲中央別為了罷免案而刻意延宕12億治水預算，讓縣民承受黃泥水災，這是將政治考量凌駕於人民安全之上。

南投縣今遭遇強降雨侵襲，造成縣內多處地勢低窪地區嚴重積淹水，游顥赴南投市災情較嚴重的營盤口、內轆、大眾駕訓班等地，並邀集水利署第三河川分署長張稚煇、南投縣府工務處、南投市公所工務處等單位會勘，各級民代也參與，現場協調緊急應變措施及長期治水工程進度。

立委游顥指出，居民多關心去年水利署核定總經費高達12億的「外轆排水治理工程」相關進度。然南投縣政府表示，早在6月2日即提報工程所需辦理的「用地徵收-分區變更案」至內政部審議，但中央卻通知審議須延至8月底才能召開，導致工程推動延宕。游顥批，民進黨政府只想著726、823大罷免，寧可拖延治水，讓縣民承受黃泥水災。

水利署回應，相關用地徵收費用都已簽核，會如期撥付給縣府，工程設計也進行中，只差內政部點頭通過。游顥質疑，「民進黨中央難道為了罷免案，寧可拖延治水預算，也不顧南投鄉親的生命財產安全？」他強調，該治水計畫是南投因應極端氣候、提升防洪的關鍵，應盡速核定、啟動施作。

另外，居民指出，此次淹水災情最為嚴重的大眾駕訓班周邊地區，由於地勢低窪、現有一台固定式抽水機逢強降雨，來不及排水。游顥現場協調爭取增設一組固定式抽水設備，張稚煇允諾全力協助地方政府設置。南投縣府表示，今已針對淹水成因盤點條列，本周將密切與水利署討論後續改善對策；游顥也說，將主動追蹤進度全力協助中央與地方政府的溝通。

游顥表示，南投縣政府與在地民意代表都全力支持並推動治水工程，呼籲民進黨中央勿將政治考量凌駕於人民安全之上；賴政府「不要什麼事都以政治為先，應真正關心南投鄉親的生命財產安全，盡快完成審議，讓12億元的治水計畫早日落實，這才是一個有責任政府該有的作為。」