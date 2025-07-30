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豪雨淹水逾50公分住屋　政院救助金加碼2萬元

中央社／ 記者曾智怡台北30日電
經濟部今天表示，行政院加碼新台幣2萬元淹水救助金，一般住戶合計補助4萬元、低收及中低收入戶合計救助5萬元，幫助民眾渡過艱難時刻。圖／本報資料照片
經濟部今天表示，行政院加碼新台幣2萬元淹水救助金，一般住戶合計補助4萬元、低收及中低收入戶合計救助5萬元，幫助民眾渡過艱難時刻。圖／本報資料照片

西南氣流豪大雨持續侵襲南部地區，多處積淹水，嚴重影響民眾日常生活。經濟部今天表示，行政院加碼新台幣2萬元淹水救助金，一般住戶合計補助4萬元、低收及中低收入戶合計救助5萬元，幫助民眾渡過艱難時刻。

經濟部透過臉書說明，救助對象為住屋（以臥室、客廳、飯廳及連棟的廚廁、浴室為限）淹水深度逾50公分以上且有居住事實的現住戶。

補助細節方面，一般住戶有縣市政府補助 5000至2萬元；行政院加碼2萬元，合計最多4萬元。低收及中低收入戶有縣市政府補助 5000至2萬元；行政院加碼2萬元，賑災基金會提供1萬元（不限淹水高度），合計最多5萬元。

經濟部補充，其他災害救助金請洽各地方政府及區公所災害救助單位。

中央災害應變中心下午召開「0728豪雨第七次暨0730海嘯第二次工作會報」，副指揮官經濟部次長賴建信表示，受西南氣流持續影響，中部及南部地區降雨明顯，尤其高雄及屏東山區已發布超大豪雨警報，災害潛勢高，各功能分組應全面提高警覺，加強整備與應變作為。

淹水 豪雨 經濟部 新台幣 低收入戶

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