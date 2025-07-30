雲嘉南災後復原 官方拍板下週助招募廠商修復房屋

中南部豪大雨，行政院長卓榮泰昨天視察台南災情宣布成立雲嘉南災後復原前進指揮所，政務委員陳金德今天主持首次會議表示，中央地方分工分區認養，下週將協助招募廠商修復。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天進駐台南市政府，由陳金德擔任指揮官、顧問李孟諺擔任副指揮官，行政院災防辦公室與工程委員會人員駐點，在第一線推動災後復原工作，直到任務完成。

陳金德上午主持首次會議表示，透過中央和地方分工分區認養，分頭聯繫廠商進入災區施工，統一材料定價方式，加速修復災損房屋。明天各單位將進駐區公所，預定本週完成各區災損復原需求的調查。

至於災損房屋修繕缺工，內政部國土管理署表示，已協調公會調查可投入重建廠商及人力資源，行政院7月25日也核准「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案」，鼓勵廠商投入災後復原。

國土署調查，目前可協助災後重建廠商有71家，將進一步提供災區縣市政府媒合受災戶重建，且建立「丹娜絲風災災後復原修復廠商及人力資源媒合平台」，整合營造業人力資源，若業者引進一般營造業移工承攬災區工程，也可投入災後復原。

前進指揮所會議同時將台南受災區劃分為16個區塊，由台南市政府及中央各單位分工負責，專責協助媒合施工廠商，加速推動毀損房屋修繕工作。

台南市長黃偉哲說，目前最迫切需要是最短時間找到大量專業工班修復房屋，需要協調全國各地工班投入，因災區擴及雲林、嘉義、台南，希望系統性分區有效配置資源，市府也將全力配合中央分配調度。