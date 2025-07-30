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雨襲中南部 阿里山省道晚間預警性封閉

中央社／ 台北30日電

西南氣流影響，中南部下起豪雨，交通部公路局今天宣布，嘉義阿里山鄉台18線福山至阿里山、台18線觸口至福山路段，晚間分階段實施預警性封閉。

公路局雲嘉南區養護工程分局發布新聞稿表示，因應颱風竹節草外圍環流及西南氣流影響，依氣象情資，嘉義縣阿里山鄉連日持續大豪雨發生，恐造成坍方落石及倒樹危害。

為確保用路人及行車安全，雲嘉南區養護工程分局指出，嘉義縣阿里山鄉台18線68.5K至88K（福山至阿里山）路段，預計今晚6時起實施預警性封閉；台18線34K至68.5K（觸口至福山）路段，晚間8時起實施預警性封閉，禁止人車通行。明天上午8時視天候及道路狀況後，再決定開放通行。

其他自晚間6時實施預警性封閉的路段，還有台24線27.4K至37.3K屏東縣德文路口至神山、台3線295k至336k嘉義縣沄水至大埔路段。

豪雨 嘉義 阿里山

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