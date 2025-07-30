嘉義山區多處道路中斷 阿里山林鐵本線7/31續停駛

嘉義縣山區昨天晚間降下豪雨，造成多處道路中斷，已有12條道路封閉；阿里山林鐵北門車站至十字路車站之間，目前尚有16處倒樹、土石崩落持續清理中，本線明天持續停駛。

嘉義縣長翁章梁今天與番路鄉長蕭博勝等人前往番路鄉大湖村124線約3.5公里處勘災，道路出現大面積龜裂坍塌，路基掏空情形嚴重。

翁章梁說，部分坍方路段緊鄰山谷，不便在懸崖邊施工，後續將往道路內側拓寬，並委由專業單位設計修復，有狀況的路段都已經提報，後續盡速進行整治，現階段先完成警示與封閉措施，提醒用路人注意安全。

根據嘉義縣府統計，已有12條道路封閉，相關單位已展開交通管制及搶修作業。

阿里山林鐵及文資處發布訊息，經全線巡檢結果，十字路車站以上路段均正常；北門車站至十字路車站之間，目前尚有16處倒樹、土石崩落持續清理中。因山區天候仍不穩定，且需逐段推進清理，31日持續路線清理及列車試運轉作業。

阿里山林鐵及文資處表示，本線（嘉義-阿里山）明天停駛，阿里山國家森林遊樂區內的沼平、神木支線，明天下午1時起恢復營運。

受天候影響，嘉義縣公車自今天下午起暫停以下路線營運，「7302」嘉義－奮起湖、「7322」嘉義－阿里山、「7329」高鐵－阿里山、「7314」嘉義－達邦、「7317」嘉義－大湖（經半天岩）、「7318」嘉義－大湖（經埔尾）。