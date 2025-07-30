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號召學子家鄉重建！台南招募丈量志工 加速災後復原

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲風災重創台南房屋目前已達2萬4千多戶，市府招募丈量志工，協助災後復原。圖／台南市研考會提供
丹娜絲風災重創台南房屋目前已達2萬4千多戶，市府招募丈量志工，協助災後復原。圖／台南市研考會提供

丹娜絲颱風重創，台南市房屋受損案件已突破2萬4千戶，主要為屋頂掀落情形。為加速災後重建進程，市府啟動「災區建築損害丈量行動」，由研考會招募具空間相關背景的大專院校學生，參與暑期志工服務，結合專業所學，實地協助災民重建家園。

研考會指出，邀請就讀建築、土木、地政、都市計畫、航測、GIS等相關科系的大專生報名參加。志工將深入受災社區，協助丈量住宅基地面積、估算屋頂重建面積，並進行資料紀錄與影像保存，做為後續設計與施工的重要依據。

此次行動不僅是技術支援，更是一場結合「實作學習」與「社會關懷」的行動教育。研考會期盼藉由青年專才的參與，提升災後重建效率，也讓未來的空間專業人才從中體驗公共服務的意義與責任。

市長黃偉哲表示，重建過程不只需要資源與技術，更需要人與人之間的溫度。他鼓勵青年學子走入社區、善用所學，在災後最需要的時刻發揮影響力，為災民帶來實質幫助，成為重建路上的堅強後盾。

志工服務地點遍及台南市各受災區域，實際工作時間與地點將依排班另行通知，並可彈性調整。凡具備基本測量知識、就讀相關科系之學生皆可報名參與。

報名方式請填寫報名表單並寄至信箱：youthtainan@gmail.com（報名成功將另行通知）

報名表單下載： https://reurl.cc/4N40o3

災後 科系 丹娜絲颱風

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