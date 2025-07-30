雲嘉南災後復原前進指揮所首度會議 下周招募廠商進駐災區修復

近期中南部地區因接連受到颱風丹娜絲、0728豪雨成災，災情嚴重，行政院長卓榮泰昨南下勘災時也宣布成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，今在台南市政府民治市政中心舉行首次會議，主要針對受災戶修繕房屋找不到施作廠商及面臨缺工等問題，商討研議解方。

雲嘉南災後復原前進指揮所由行政院政務委員陳金德擔任指揮官，顧問李孟諺擔任副指揮官，今與雲嘉南地方政府代表，商討災區大規模民宅修繕工作的因應策略，其中，台南市長黃偉哲在會議中強調，目前最迫切需要的是大量專業工班進駐，協助受災戶修復房屋。

黃偉哲說，目前災區擴及雲林、嘉義、台南，需要協調全國各地的工班投入，並透過系統性分區方式，讓資源有效配置，而台南也會依照中央的分配調度，全力配合。對此，內政部國土署表示，目前可協助災後重建廠商約71家，將提供災區縣市政府媒合受災戶進行重建。

國土署指出，行政院已在25日核准「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案」，鼓勵廠商投入災後復原，同時建立「丹娜絲風災災後復原修復廠商及人力資源媒合平台」，整合營造業人力資源投入災區重建，業者若有引進一般營造業移工承攬災區工程，也可投入災後復建。

此外，台南重災區也將劃分為16區塊，由南市府及中央不同單位分工負責，專責協助媒合施工廠商加速推動修繕工作，其中，將軍、北門、學甲區由工務局負責；七股區為水利局；六甲區由都發局；西港區由交通局負責。

另外，新營、鹽水、白河及後壁區由交通部公路局、高工局及鐵道局處負責；柳營、東山、麻豆等區由經濟部水利署及台水公司負責；佳里區由內政部國土署及住都中心負責；安南、下營等區由農業部農水署、農村水保署及漁業署負責。

陳金德說，透過中央與地方政府分工分區認養、分頭聯繫廠商進入災區施工，並統一材料定價方式，相信能夠加速協助民眾修復災損房屋；明起各單位就會進駐負責區的區公所，預計本周前調查完每區災損復原需求，下周起協助招募廠商進入各區進行修復工作。

雲嘉南災後復原前進指揮所即日起則進駐台南市政府，行政院災防辦、工程委員會人員也將駐點，在第一線推動災後復原工作，直到任務完成。雲嘉南災後復原前進指揮所預計周五上午將再次召開會議，確認加速推動修繕工作的工作進度與細節。