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捐助南部水患災民 財部公股事業加碼至6600萬元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部。圖／本報資料照片
財政部。圖／本報資料照片

近期受颱風及西南氣流影響，連日豪雨導致中南部地區多處淹水及房屋破損等嚴重災情，造成民眾鉅額財損。為善盡企業社會責任，財政部公股金融及非金融事業將擴大捐款再增加5000萬元，加計原協助丹娜絲颱風災後重建捐款1600萬元，合計捐款金額達6600萬元，將捐入衛生福利部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶。

財部官員說，財政部督導公股事業落實企業社會責任，積極協助災區重建復原，各事業並啟動關懷服務機制，公股銀行配合辦理相關災害專案貸款，並以自有資金提供天災低利融資方案（財政部災害協助專區連結網址：https://www.mof.gov.tw/disasterassistance/multiplehtml/d9a8da797b4245b78c4bd7fa0a23100d），另公股產險及壽險公司也積極協助辦理理賠事宜，持續挹注災區援助量能，協助災民重建家園並儘速重拾正常生活。

財政 捐款 丹娜絲颱風

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