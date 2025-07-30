賴總統出手了！「雲嘉南前進指揮所」進駐台南 啟動大規模民宅修繕

因應中南部豪雨災情，賴清德總統指示行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，今天舉行第一次會議，台南市長黃偉哲提出災區大規模民宅修繕，迫切在最短時間內找到大量的專業工班修復房屋，國土署表示有71家廠商可協助災後重建，將媒合給災區縣市政府，業者引進的移工也可投入災後復建。

雲嘉南災後復原前進指揮所由行政院政務委員陳金德擔任指揮官，顧問李孟諺擔任副指揮官，與台南市政府，以及雲林、嘉義地方政府代表，商討災區大規模民宅修繕工作的因應策略。台南市長黃偉哲提到，目前最迫切需要的，就是要在最短時間內找到大量的專業工班修復房屋，因此需要協調全國各地的工班投入，並進行系統性分區，讓資源有效配置。

針對受災戶修繕房屋找不到施作廠商及面臨缺工，內政部國土署表示，已經協調公會調查可以投入重建廠商及人力資源，行政院也已於7月25日核准「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案」，鼓勵廠商投入災後復原。

根據國土署調查，目前可協助災後重建廠商有71家，將進一步提供給災區縣市政府媒合受災戶進行重建，同時建立「丹娜絲風災災後復原修復廠商及人力資源媒合平台」，整合營造業人力資源投入災區重建。業者如有引進一般營造業移工承攬災區工程，亦可投入災後復建。

今天會議也決議將台南受災區劃分為16個區塊，由台南市政府及中央不同單位分工負責，專責協助媒合施工廠商，加速推動毀損房屋修繕工作。將軍、北門、學甲等3區由工務局負責，七股區由水利局負責，六甲區由都發局負責，西港區由交通局負責；新營、鹽水、白河、後壁等4區由中央交通部(公路局、高工局、鐵道局)負責，柳營、東山、麻豆等3區由經濟部(水利署、台水)負責，佳里區由內政部(國土署、住都中心)負責，安南、下營等2區由農業部(農水署、農村水保署、漁業署)負責。

陳金德表示，透過中央與地方政府分工分區認養、分頭聯繫廠商進入災區施工，並且統一材料定價的方式，能夠加速協助民眾修復災損房屋。明天各單位就會進駐負責區的區公所，預計本周結束前調查完每個區的災損復原需求，下周開始協助招募廠商進入各區進行修復工作。

「雲嘉南災後復原前進指揮所」即日起進駐台南市政府，包含行政院災防辦公室與工程委員會人員駐點，在第一線推動災後復原工作，直到任務完成。目前預計本周五上午再次召開會議，確認加速推動修繕工作的工作進度與細節。