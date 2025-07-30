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賴總統出手了！「雲嘉南前進指揮所」進駐台南 啟動大規模民宅修繕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲與行政院政務委員陳金德提出需要大量的專業工班修復房屋需求。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與行政院政務委員陳金德提出需要大量的專業工班修復房屋需求。圖／台南市政府提供

因應中南部豪雨災情，賴清德總統指示行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，今天舉行第一次會議，台南市長黃偉哲提出災區大規模民宅修繕，迫切在最短時間內找到大量的專業工班修復房屋，國土署表示有71家廠商可協助災後重建，將媒合給災區縣市政府，業者引進的移工也可投入災後復建。

雲嘉南災後復原前進指揮所由行政院政務委員陳金德擔任指揮官，顧問李孟諺擔任副指揮官，與台南市政府，以及雲林嘉義地方政府代表，商討災區大規模民宅修繕工作的因應策略。台南市長黃偉哲提到，目前最迫切需要的，就是要在最短時間內找到大量的專業工班修復房屋，因此需要協調全國各地的工班投入，並進行系統性分區，讓資源有效配置。

針對受災戶修繕房屋找不到施作廠商及面臨缺工，內政部國土署表示，已經協調公會調查可以投入重建廠商及人力資源，行政院也已於7月25日核准「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金專案」，鼓勵廠商投入災後復原。

根據國土署調查，目前可協助災後重建廠商有71家，將進一步提供給災區縣市政府媒合受災戶進行重建，同時建立「丹娜絲風災災後復原修復廠商及人力資源媒合平台」，整合營造業人力資源投入災區重建。業者如有引進一般營造業移工承攬災區工程，亦可投入災後復建。

今天會議也決議將台南受災區劃分為16個區塊，由台南市政府及中央不同單位分工負責，專責協助媒合施工廠商，加速推動毀損房屋修繕工作。將軍、北門、學甲等3區由工務局負責，七股區由水利局負責，六甲區由都發局負責，西港區由交通局負責；新營、鹽水、白河、後壁等4區由中央交通部(公路局、高工局、鐵道局)負責，柳營、東山、麻豆等3區由經濟部(水利署、台水)負責，佳里區由內政部(國土署、住都中心)負責，安南、下營等2區由農業部(農水署、農村水保署、漁業署)負責。

陳金德表示，透過中央與地方政府分工分區認養、分頭聯繫廠商進入災區施工，並且統一材料定價的方式，能夠加速協助民眾修復災損房屋。明天各單位就會進駐負責區的區公所，預計本周結束前調查完每個區的災損復原需求，下周開始協助招募廠商進入各區進行修復工作。

「雲嘉南災後復原前進指揮所」即日起進駐台南市政府，包含行政院災防辦公室與工程委員會人員駐點，在第一線推動災後復原工作，直到任務完成。目前預計本周五上午再次召開會議，確認加速推動修繕工作的工作進度與細節。

行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」今召開首次會議協調災區加速搶修策略。圖／台南市政府提供
行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」今召開首次會議協調災區加速搶修策略。圖／台南市政府提供
民宅修繕缺乏工班是目前面臨最大的問題。圖／市議員王宣貿提供
民宅修繕缺乏工班是目前面臨最大的問題。圖／市議員王宣貿提供

災後 台南 雲林 嘉義 災損

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