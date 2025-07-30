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嘉義縣山區豪雨成災 縣府管制封閉12路段
嘉義縣受西南氣流影響，山區昨夜開始降下豪雨，縣長翁章梁與番路鄉長蕭博勝等人前往番路鄉大湖村124線約3.5公里處勘災，現場可見道路大面積龜裂坍塌，路基掏空情形嚴重，翁章梁呼籲，山區目前還在下雨，民眾應留在家中，減少外出。縣府表示，山區目前有12條道路封閉，已展開交通管制及搶修。
嘉義縣山區累積雨量超過250毫米，造成多處道路中斷，目前已有12條道路封閉，相關單位已展開交通管制及搶修作業。
翁章梁說，部分坍方路段緊鄰山谷，不便在懸崖邊施工，後續將往道路內側拓寬，並委由專業單位設計修復，有狀況的路段都已經提報，後會盡速進行整治，現階段先完成警示與封閉措施，提醒用路人注意安全。
受天候影響，嘉義縣公車自今天下午起暫停以下路線營運；「7302」嘉義－奮起湖、「7322」嘉義－阿里山、「7329」高鐵－阿里山、「7314」嘉義－達邦、「7317」嘉義－大湖（經半天岩）、「7318」嘉義－大湖（經埔尾）。
目前封閉路段為：梅山鄉-縣道162甲線（27.5k）、梅山鄉-嘉152鄉道（6.5k）、梅山鄉-縣道169線（2k、4k）、梅山鄉-縣道149甲（46.5k）、梅山鄉-嘉154-1鄉道（1.4k、3.2k）、番路鄉-嘉124鄉道（3k+500）、竹崎鄉-縣道166（66.5k）、竹崎鄉-牛稠溪義仁吊橋、竹崎鄉-縣道159甲（41k）、大埔鄉-嘉133鄉道（2k+800）、阿里山鄉-縣道169線（27k+500至33k）、阿里山鄉-嘉129鄉道（18k）。
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