嘉縣山區豪雨成災 阿里山林鐵停駛清理中

依據中央氣象署資訊，受竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，嘉義縣山區持續有大豪雨發生；阿里山林鐵及文資處表示，阿里山林鐵經全線巡檢結果，十字路車站以上路段均正常；北門車站至十字路車站之間，目前尚有16處倒樹、土石崩落持續清理中。因山區天候仍不穩定，且需逐段推進清理，明天持續路線清理及列車試運轉作業。

阿里山林鐵及文資處表示，本線（嘉義-阿里山）7月31日停駛，阿里山國家森林遊樂區內之沼平、神木支線，明日下午1時起恢復營運。

因嘉義縣政府上午緊急發布停班課訊息，林業及自然保育署嘉義分署所轄管阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、自然步道及觸口自然教育園區，今天同步配合停止開放。