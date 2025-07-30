影／嚇壞人！嘉縣長翁章梁剛勘災完 道路坍方瞬間2秒不見了

近日連續強降雨造成嘉義縣山區多處道路中斷，縣長翁章梁到番路鄉勘災途中，突然道路坍方，大家驚嚇撤離；翁章梁在臉書發文勘災驚險經過，「感謝第一線工作人員及記者，也提醒大家務必注意安全」。隨行人員表示，當時剛結束勘災，大家準備離開時突然聽到身後有聲響，轉身看離大家不到10公尺的一段道路不見了，大家驚嚇不已。

現場人員形容，翁章梁嘉縣番路鄉山區災害會勘才剛結束，當大家走不到幾步路程準備離開，不到2秒後面路面突然整個崩塌滑落不見。在場有女記者受到驚嚇，真的是辛苦媒體記者及第一線的工程人員了！

翁章梁勘災完看不對勁，叫現場工作人員及記者：「趕快離開！不要逗留」，未料不到2秒前面不到幾米的道路瞬間坍方不見了！

翁章梁在臉書表示，「近日連續強降雨造成嘉義縣山區多處道路中斷，我們在勘災途中，突然道路坍方，大家驚嚇撤離，感謝第一線工作人員及記者相當辛苦，生死一瞬間，也提醒大家務必注意安全。再次呼籲山區居民與民眾，非必要請避免外出！」