風災釀石綿毀損…處置不當恐致癌 勞動部訂指引、設服務站

日前風災導致中南部許多石綿屋瓦毀損，若不當處置，恐造成粉塵逸散衍生致癌疑慮。勞動部近日發布指引，提醒清理原則，並將開設4個服務站發放護具、輔導民眾拆除等。

根據環境部初估，受到颱風丹娜絲影響，嘉義縣市、台南市產生廢棄石綿建材估逾1.5萬噸，然而石綿被國際癌症研究中心列為一級致癌物，若不當拆除或處置，可能造成石綿粉塵逸散。

為了避免民眾拆除時有致癌疑慮，勞動部近日發布「因應災後石綿屋瓦浪板拆除清理作業危害預防處理原則」，提供雇主及作業人員遵循，也供一般家戶施作人員參考。

根據處理原則，進行石綿拆除作業時，應讓作業人員使用過濾效能N95以上防塵口罩或呼吸防護具、護目鏡、工作服、防護手套、防護鞋；在作業過程中，應儘量保持石綿屋瓦、浪板完整性，若為清運等必要，需破碎、敲擊時，為避免石綿粉塵散布，應充分澆水濕潤；在作業場所時也禁止吸菸、飲食。

勞動部職安署職業衛生健康組長張國明告訴中央社記者，職安署原本就有訂定「石綿建材拆除作業危害預防指引」，但原本是提供給雇主進行廠房拆建時的原則，這次是為協助災後地區儘速拆除清理及復原重建而特別訂定。

張國明也說，除了訂定指引外，勞動部已在台南市七股區公所及新營區公所開設服務站，預計要再開2個服務站，現場會發放個人護具，也會有輔導團協助教學如何清理石綿、提供諮詢等，盼保護民眾健康。