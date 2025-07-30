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高雄山區雨勢持續 陳其邁視察災區提醒嚴防災情

中央社／ 高雄30日電
高雄市長陳其邁赴台27線六龜六津橋路段視察勘災。圖／高雄市水利局提供
高雄市長陳其邁赴台27線六龜六津橋路段視察勘災。圖／高雄市水利局提供

高雄山區雨勢持續，南橫公路復興路段因荖濃溪上漲阻斷道路，六龜區六津橋及寶來高133線因土石流漫流影響交通，市長陳其邁今天赴六龜區視察災區，提醒民眾嚴防災情。

陳其邁表示，已提前啟動災防機制，並根據農業部農村發展及水土保持署土石流警戒，持續滾動調整撤離人員及受影響區域。截至今天上午，已預防性撤離2337人，其中六龜區有35條潛勢溪流列為紅警區域，撤離人數最多，另美濃區今天新增9條黃色警戒溪流，已完成188人撤離。

陳其邁強調，高雄面臨極端氣候挑戰日益嚴峻，將持續檢討並強化各項防災作業，包括防洪設施、撤離演練、物資儲備等，並與中央政府協作，爭取更多經費支援，進一步提升山區防災韌性，保障市民安全。

高雄市政府指出，中央氣象署今天針對高雄山區提升為「超大豪雨特報」，其中多納林道氣象站（茂林區）過去24小時累積雨量達555毫米，溪南氣象站（桃源區）達443毫米，大津氣象站（六龜區）達371毫米。六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏等區列為土石流或大規模崩塌警戒區。

高雄市政府水利局新聞稿說明，陳其邁與民進黨立委邱議瑩等人赴六龜區勘查，並前往台27線大津地區六津橋與寶來高133線0K+500處，瞭解橋梁、邊坡與防災整備情況；六津橋及寶來高133線等2處因上邊坡野溪挾帶大量土石漫流致道路阻斷，將協助恢復通行，減輕居民出行困難。

公路局南區養護工程分局表示，在台20線99公里處復興路段，因荖濃溪水位暴漲，路面約200公尺遭溪水溢淹，造成道路阻斷，現已封閉道路，無人員傷亡，將視降雨情況及荖濃溪水稍退後，進場搶修以恢復通行；台29線民生橋因楠梓仙溪持續上漲，累積雨量及橋梁水位達封橋標準，下午1時30分實施預警性封閉，將視實際狀況滾動檢討開放時間。

另外，高雄市政府環保局動員635人次與71車次，針對市區主要道路進行側溝與洩水孔清疏作業，清疏長度達34.29公里，並清除路旁洩水孔堵塞5335件、清除溝蓋堵塞3307件，共計清運廢棄物95.087公噸。

六龜 陳其邁 土石流

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