賴總統：民進黨公職攜手合作 協助災民眾度過難關水災

連日來西南氣流帶來的豪雨，造成中南部多處嚴重淹水。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，請中央黨部和各地黨公職攜手合作，全力配合政府在地方上的各項救災行動，協助所有受災民眾早日度過難關。

賴總統指出，他已前往中央災害應變中心聽取災情簡報，並責成國軍全力投入清理與復原工作。行政院卓榮泰院長也在昨天親赴雲嘉南等地，了解災情、督導防災救災工作，確保中央與地方攜手同心，全力抗災。

賴總統說，對於丹娜絲颱風來襲，農漁業、電力、通訊嚴重損害，更造成3萬多戶住宅受損，為了加速雲嘉南地區的重建修復，他和行政院長討論後，已請行政院政務委員陳金德召集成立雲嘉南災後復原前進指揮所，也希望由工程相關機關會同地方政府協調、調度承攬中央工程相關機關的業者，積極投入重建工作，盡速協助民眾重建家園。