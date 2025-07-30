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高雄山區土石流淹沒道路 陳其邁到六龜視察災害應變

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
陳其邁赴台27線六龜六津橋路段視察。圖／高雄市水利局提供
陳其邁赴台27線六龜六津橋路段視察。圖／高雄市水利局提供

受連日降雨影響，高雄市山區多處土石流警戒升級，市長陳其邁今上午赴六龜視察勘災，因六津橋路段出現土石流阻斷道路，他已指示全力協助恢復通行，減輕居民出行困難，並要求相關單位加強撤離機制與排水設施巡查。

陳其邁今天上午與立委邱議瑩一同實地前往視察台27線六津橋、寶來高133線等重點區域，瞭解橋梁、邊坡與防災整備情況，強調市府將以最高標準應對極端氣候帶來的災害風險，全力守護山區居民安全。

陳其邁表示，高雄市府已提前啟動災防機制，並根據農業部水保署的紅黃警戒預警持續滾動調整撤離人員及受影響區域，今天上午前已預防性撤離2337人，其中六龜區撤離人數最多，共有35條潛勢溪流列為紅警區域，並且美濃區今天新增9條黃色警戒溪流，已完成188人撤離。

陳其邁強調，高雄市面臨的極端氣候挑戰日益嚴峻，市府將持續檢討並強化各項防災作業，包括防洪設施、撤離演練、物資儲備等，並與中央政府協作，爭取更多經費支援，進一步提升山區防災韌性，保障市民安全。

高雄市環保局為防範積淹水，今天也動員了635人次與71車次，針對市區主要道路進行側溝與洩水孔清疏作業，已清疏長度達34.29公里，並清除路旁洩水孔堵塞5335件、清除溝蓋堵塞3307件，共計清運廢棄物95.087公噸。

陳其邁赴台27線六龜六津橋路段視察勘災。圖／高雄市水利局提供
陳其邁赴台27線六龜六津橋路段視察勘災。圖／高雄市水利局提供

陳其邁 高雄市 土石流

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