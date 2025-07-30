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南部豪雨成災影片曝 網驚嚇：泡麵土地公一樓不見了

聯合新聞網／ 綜合報導
西南氣流影響，南部豪雨成災。圖／聯合報系資料照片
西南氣流影響，南部豪雨成災。圖／聯合報系資料照片

受到西南氣流與低壓帶影響，雲嘉南及高屏地區近日連續遭致災性豪雨侵襲，諸多地方傳出嚴重淹水災害，甚至有地區一度水淹及腰、家園泡在水裡。對此，有網友PO出南投縣中寮鄉石龍宮土地公廟（被稱為泡麵土地公）淹水的影片，指出「上游都那麼大了，下游不淹水才怪」。文章曝光後，引發許多網友驚呼「太危險了」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，只見影片中水災氾濫，站在宮廟樓上，一樓早已被洪水沖刷，河水混合泥沙讓宮廟看起來十分危險。原PO表示，「這是今天（30日）南投縣中寮鄉石龍宮土地公廟的淹水情形，上游都淹水這麼嚴重了，下游不淹水才怪」。

文章曝光後，許多網友驚呼，「好恐怖！要是水淹到屋子裡，沒有買產物保險的話，根本賠不完」、「下游的濁水溪也淹水很嚴重」、「好嚴重，希望一切平安」、「超可怕，前幾天我才去跑步」、「天呀，這樣拍攝的人要怎麼離開」、「先吃一碗泡麵壓壓驚」、「嚇死人了，希望大家平安」、「快撤離到安全的地方吧」。

除了南投縣以外，《聯合報》也報導了高雄山區大雨，桃源區小關山氣象站3小時累積雨量達202.5毫米，已達大豪雨標準，荖濃溪水位暴漲，溪水淹到至台20線99k復興路段路面約200公尺，造成道路阻斷，當地民眾也表示，台20線98.23K處位在荖濃溪下游，整段南橫公路都已經遭溪水淹沒。

淹水 豪雨 南投縣 土地公

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