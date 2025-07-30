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高雄桃源豪雨轟炸！南橫公路遭暴漲荖濃溪淹沒 山路消失

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台20線南橫公路99k復興路段因荖濃溪暴漲，溪水漫淹至路面，山路被溪水淹沒，目前該段200公尺緊急封鎖，道路已阻斷。記者宋原彰／翻攝
台20線南橫公路99k復興路段因荖濃溪暴漲，溪水漫淹至路面，山路被溪水淹沒，目前該段200公尺緊急封鎖，道路已阻斷。記者宋原彰／翻攝

高雄山區持續降下大雨，桃源區小關山氣象站3小時累積雨量達202.5毫米，已達大豪雨標準，台20線南橫公路99k復興路段因荖濃溪暴漲，溪水漫淹至路面，山路被溪水淹沒，目前該段200公尺緊急封鎖，道路已阻斷，工務段將視現場降雨情況及荖濃溪水稍退後，將立即進場搶修路面，儘速恢復道路通行。

高雄山區降下豪雨，今日因荖濃溪水位暴漲，溪水溢淹至台20線99k復興路段路面約200公尺，造成道路阻斷，公路局南區養護工程分局甲仙工務段目前已緊急封閉道路，幸無人、車傷亡情事。因目前高雄山區持續降雨，考量施工人員安全，工務段將視現場降雨情況及荖濃溪水稍退後，將立即進場搶修路面，儘速恢復道路通行。

當地復興里民眾表示，台20線98.23K處位在荖濃溪下游，整段南橫公路都已經遭溪水淹沒，畫面中可見滾滾溪水，完全不見清晰山路。市議員高忠德表示，復興里「水面、路面傻傻分不清楚了」，目前台20線99.5k處溪水暴漲，蔓延至路面，現場由員警到場於路面擺放交通錐實施預防性封鎖，對向復興橋也已請保全人員協助擺放交通錐警示，100.5k梅蘭里拉芙蘭牌樓前也擺設交通錐及封鎖線警示，預防性道路封閉。

根據農業部農村發展及水土保持署於12時30分發布的第7報，針對高雄市那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙5區發布86條土石流紅黃警戒及5處大規模崩塌警戒，杉林區則進行預防性撤離（尚未發布紅黃警戒），共撤離保全戶35人，累計撤離人數達2315人。

台20線南橫公路99k復興路段因荖濃溪暴漲，溪水漫淹至路面，山路被溪水淹沒，目前該段200公尺緊急封鎖，道路已阻斷。記者宋原彰／翻攝
台20線南橫公路99k復興路段因荖濃溪暴漲，溪水漫淹至路面，山路被溪水淹沒，目前該段200公尺緊急封鎖，道路已阻斷。記者宋原彰／翻攝
台20線南橫公路99k復興路段因荖濃溪暴漲，溪水漫淹至路面，山路被溪水淹沒，目前該段200公尺緊急封鎖，道路已阻斷。記者宋原彰／翻攝
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台20線南橫公路99k復興路段因荖濃溪暴漲，溪水漫淹至路面，山路被溪水淹沒，目前該段200公尺緊急封鎖，道路已阻斷。記者宋原彰／翻攝
台20線南橫公路99k復興路段因荖濃溪暴漲，溪水漫淹至路面，山路被溪水淹沒，目前該段200公尺緊急封鎖，道路已阻斷。記者宋原彰／翻攝

桃源 保全 豪雨

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