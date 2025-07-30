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影／西南氣流狂灌！金龍山泥流橫溢 車輛拋錨員警冒雨推車脫困

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣魚池鄉金龍山路段、縣道131號15.5公里處淹水如同泥流，多輛車拋錨。圖／民眾提供
南投縣魚池鄉金龍山路段、縣道131號15.5公里處淹水如同泥流，多輛車拋錨。圖／民眾提供

受西南氣流北移影響，南投縣今天遭遇大雷雨襲擊。日月潭茶改場分場時雨量達75毫米，日月潭氣象站也達72毫米。強降雨造成魚池鄉新城村至金龍山路段、縣道131線15.5公里處大規模積淹水，泥流橫溢道路，多輛車輛拋錨受困。

上午10時30分前後，投131線金龍山路段雨勢驟增，泥流夾帶黃土從山壁傾瀉至車道，道路變成黃褐色急流，魚池分駐所緊急到場拉起警戒線，並呼籲駕駛暫勿進入該路段。有駕駛受困水中，車輛引擎熄火，員警熱心推車脫困，過程中雨水淹至小腿，雨衣被打得啪啪作響，場面驚險。

同時，台21線多處傳出積水及土石流情況，向山至水社龍鳳宮、中明受福宮至魚池老茶廠一帶，沿線多處低窪路段出現黃濁積水，公墓前馬路水位偏高，影響通行，警方提醒行車務必減速慢行，避免拋錨或滑水危險。

因應災情，南投縣政府宣布水里鄉民和國中、民和國小、郡坑國小及魚池鄉五城國小於今天下午停班停課，呼籲居民非必要避免外出，並持續留意氣象與防災資訊。

南投縣 金龍山 停班停課

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