台南白河河東里罕見淹水…居民質疑興建中工地擋水 業者澄清有規畫側溝
受西南氣流影響，南部地區近期豪大雨不斷，一度造成後壁、白河等多處地區積淹水，其中，白河河東里有居民質疑住家旁排水溝遭興建中的長照中心堵住，導致急降雨一來無法宣洩，積淹水全漫入民宅，但工地業者澄清，排水溝根本沒有堵住，且基地周邊都有規畫側溝。
受災居民說，這幾天接連都有不少的雨勢，相當驚慌害怕，這個月接連又是丹娜絲颱風、又是豪大雨警報，已經淹2次了，「根本不敢清理屋內，因為不知何時又會再淹水」，且長照業者還沒興建時，原有一條土溝可排水到底部排水溝，但長照基地一蓋又墊高，排水全被擋住。
河東里長劉朝仁也表示，該長照中心預定地原是農田空地，區域排水相當順利，多年來不曾淹過水，但長照中心業者一來興建，周邊約有3戶住家就開始淹水，這個月已淹2次，當初在動工時就曾向區公所反映原有排水溝恐堵塞，業者事後雖做了側溝，但側溝根本沒用，水根本排不出去。
劉朝仁也質疑，該長照基地前的道路約有2.5米是居民的私人土地，白河區公所卻在業者前方公告為8米既成道路，讓業者取得60%容積率，公告過程根本有瑕疵，市府沒有仔細審核就這樣發照，如今造成周邊住家積淹水，真的是很無奈。
工地業者澄清，根據該土地最早的空拍圖，根本沒有任何水溝，是自然沖刷而成的土溝，基地興建時都有規畫做好周邊側溝協助區域排水，強調「絕對沒有擋住排水溝」，鄰近民宅會淹水，最主要的原因是該區域計畫排水溝斷面不足，這需要由區公所出面協助解決。
白河區長董麗華回應，該長照業者原先申請的道路基地就是私人土地，區公所僅是指定建築線，業者的建照也是依法、合法申請，該處真的多年來不曾淹水，但這次卻發生積淹水，主要是降雨量太大，側溝無法負荷，因此後續會邀集水利局及工務局會勘，針對側溝排水斷面不足問題進行檢討改善並解決排水問題。
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