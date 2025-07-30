嘉義水上民宅擋土牆崩落釀災 公所出動怪手清淤助復原

嘉義縣連日傾盆大雨，水上鄉柳新村一處民宅地基擋土牆垮掉，土石泥流湧入後方低窪老舊社區，家中淤泥逾30公分，舉步維艱，公所今早出動小怪手及山貓，協助清理屋外泥土，但擋土牆崩落問題仍待解決，因產權複雜，縣府及公所明將開會協調。

水上鄉長林緗亭今邀集縣府經發處、嘉義縣建築師公會理事長許榮方查看建物受損程度，該處擋土牆分為三段，最底層是早期社區磚造擋土牆，中層是政府施作水泥擋土牆，最上層是目前住戶的磚造圍牆。許榮方說，受損建物已達黃單等級，不建議再住人。

「我們現在連洗澡、上廁所都沒辦法！」江姓住戶說，連日暴雨土石泥流全都湧入家中，堆沙包也沒用，積了厚厚30公分淤泥，更害怕後方民宅直接垮下來，造成更慘重災情，社區15戶受到土石泥流影響，水管全都被塞住，完全沒辦法洗澡、上廁所。

一名住戶說，因為水溝被塞住，家中排水孔不通，積水全都湧入家中，只能用鐵盆從廚房排水孔舀水，再用水桶接力把水抬出去倒掉，他們父子連續3天下雨都沒有休息，體力已經快要透支，擔心不舀水就會讓後面幾戶也都跟著淹水，希望能有移動式抽水機。