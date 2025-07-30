郭國文協調專案清理石棉瓦 由專業團隊助災民清運

南部淹大水，面對有害健康的石綿建材，根據台南市政府預估，這次風災台南整體有約1萬噸的石棉瓦需要清除，目前僅清理480噸，清運速度緩慢。民進黨立委郭國文今天要求專案清除，不只加速拆清運速度，也減少民眾因不知清理而對身體造成的傷害。

郭國文表示，地方民眾對於石棉瓦如何清理，一問三不知，有些人說不要拆成碎片，會對身體有傷害；但又要求要裝進太空包，並登記清運，但不拆又無法包裝，拆了致癌物質又會跑出來，衍生許多問題。

郭國文指出，雖然勞動部有下鄉，看到有在清理石棉瓦的民眾都提供口罩、手套等相關防護，但辦了137場，也僅提供433戶民眾，顯然效率有限。

郭國文要求，行政院應該成立專案，並協調跨部會協助清運，由內政部國土署協調營建業者協助拆除，並由環保署擴大讓持有乙級執照的業者負責清，勞動部來確保協助業者都符合安全規範。這樣一來讓民眾不用自己清，可以減少安全疑慮也不需要登記才能清運，可以加速清運過程。

環境部表示，台南市的1萬噸中，約有6成來自畜牧業，剩下住戶約3300噸，目前專案清運已核定7.8億，近期也會公布風災後清運石棉瓦的指引。對於郭國文提出的專案要求，現場環境部、國土署、勞動部也都認同專案方案，將比照辦理。