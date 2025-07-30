西南氣流帶來強降雨嘉義山區傳災情 警呼籲非必要勿往山區

嘉義縣警局竹崎分局轄內竹崎、梅山、阿里山鄉位處嘉義縣山區，受到西南氣流影響，昨天夜間雨勢變大，短延時強降雨造成山區多處土石流及坍方落石，許多道路中斷無法通行。警方呼籲，民眾耐心等候搶修工程人員搶修恢復道路交通，非必要千萬不要前往山區活動。

竹崎分局表示，各派出所陸續回報轄區災情，計有阿里山鄉嘉129線14.5K道路積水、嘉129線18K土石坍塌、169線3.5K、4K、5K等處土石坍塌、169線28.2K明隧道前大瀑布衝刷路面、162甲線12彎、35彎等處土石坍塌，造成山區對外聯絡道路中斷，尚未傳出人員傷亡。