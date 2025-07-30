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西南氣流帶來強降雨嘉義山區傳災情 警呼籲非必要勿往山區
嘉義縣警局竹崎分局轄內竹崎、梅山、阿里山鄉位處嘉義縣山區，受到西南氣流影響，昨天夜間雨勢變大，短延時強降雨造成山區多處土石流及坍方落石，許多道路中斷無法通行。警方呼籲，民眾耐心等候搶修工程人員搶修恢復道路交通，非必要千萬不要前往山區活動。
竹崎分局表示，各派出所陸續回報轄區災情，計有阿里山鄉嘉129線14.5K道路積水、嘉129線18K土石坍塌、169線3.5K、4K、5K等處土石坍塌、169線28.2K明隧道前大瀑布衝刷路面、162甲線12彎、35彎等處土石坍塌，造成山區對外聯絡道路中斷，尚未傳出人員傷亡。
竹崎分局呼籲，請山區受影響之民眾耐心等候搶修工程人員搶修恢復道路交通，本次西南氣流帶來之豪雨威力驚人，民眾非必要千萬不要前往山區活動，若居住於土石流潛勢區的民眾，請提早自主撤離至安全處所，以免發生危險。
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