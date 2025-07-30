雲嘉南災後復原前進指揮所成立 全力協助救災

中南部豪雨致災，為加速地方復原進度，行政院設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，今天展開運作，統合內政部、經濟部、國防部、環境部等相關部會，做為中央與地方直接對話的管道，全力協助救災，讓居民盡速恢復正常生活。

中央災害應變中心今天上午9時召開第6次工作會議，由指揮官經濟部長郭智輝主持。郭智輝指出，目前西南氣流仍持續影響台灣，中部及南部地區降雨明顯，南部山區更有出現豪雨或大豪雨的可能性，各功能分組務必持續落實應變作業，並全力協助地方政府進行各項災害防救與災後復原工作。

經濟部水利署透過新聞稿說明，為加強應變作為，中央目前已調度49部抽水機前往災區，國防部亦提供長期支援。各功能分組依地方政府實際需求，主動投入災情應對，積極協助地方進行災後處置。

中央災害應變中心指出，降雨已影響部分蔬果產地供應量與品質，為穩定市場價格，農林漁牧組將建立穩定供應機制，視情況適時釋出冷凍蔬菜，以保障民生需求。

此外，水利署表示，山區土壤含水量已高，坡地災害風險升高，針對可能成為孤島的聚落，中央要求掌握聯外道路通行情況，並對可能進入紅色警戒的鄉鎮研提預防性疏散建議，協助地方政府完成撤離行動，同時確保安置處所之物資供應無虞。

針對災後環境衛生風險，中央災害應變中心指出，夏季期間積水退去後，易衍生鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等疫情。近日南部地區已出現相關病例，中央提醒各地方應變中心應加強民政系統衛教宣導，並督導衛生及環保單位妥善規劃災後環境清理作業，預防疫情擴散。

根據最新氣象資訊，中南部沿海、河口低窪地區及易淹水區域，仍須高度警戒強降雨帶來的積淹水風險，呼籲民眾密切留意氣象及防災訊息，確保自身安全。

經濟部表示，「雲嘉南災後復原前進指揮所」今天正式成立並展開運作，中央將持續與地方政府密切合作，統籌推動各項救災及復原作業，全力協助受災地區早日恢復正常生活。