影／南投豪雨夜襲 竹山電桿倒、南投市貓羅溪泛濫汽機車泡水
南投縣昨天深夜起連續豪雨，今天上午傳出災情。竹山鎮集山路藤湖橋旁地基遭雨水掏空，電線桿倒塌影響供電；南投市貓羅溪水位高漲，低窪地區積水嚴重，大眾駕訓班淹水達三分之一輪胎高，汽、機車再次泡水。
竹山鎮民表示，昨天大雨不斷，擔心淹水整夜未敢入睡，集山路有民宅庭院及室內積水，藤湖橋旁因豪雨掏空地基導致電線桿傾倒，部分住戶停電。當地里長林鴻義指出，台電人員已在清晨到場勘查，將優先修復電力。
南投市方面，大眾駕訓班位於貓羅溪低窪地段，清晨7時許水位開始上漲，積水高度達三分之一輪胎，現場已啟動抽水機搶排積水。市區高速公路高架橋下道路同樣遭淹，停放的汽、機車一度泡水，還有機車被沖倒。
中興新村的排水溝暴漲，原本筆直的小水道成了湍急小河，黃褐色的雨水夾帶樹枝與雜物狂奔而下。軍功里、東山里更慘，街道已經泡在渾濁的積水中，居民穿著雨衣、涉水至小腿甚至膝蓋深，民眾苦笑，「鄰居已經淹到怕，雨一大街道就變成溪流。」
居民怨言連連，有人批評「貓羅溪水位高漲就淹，幾十年都沒變」，也有人質疑水利署第三河川分署治水進度落後。縣府上午與南投市公所緊急協調，要求加強觀察貓羅溪沿岸與橋下區域，並透過里長通知車主移車，啟動固定式抽水機抽水。
居民說，貓羅溪含沙量高、淤積嚴重，每年汛期成為沿岸居民惡夢，縣議員簡千翔月初曾建議縣府向水利署第三河川分署爭取汛期前清淤、挖深河床，以減少水患，縣府強調將興建外轆排水系統，但治水進度緩不濟急。
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