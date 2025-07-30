影／南投豪雨夜襲 竹山電桿倒、南投市貓羅溪泛濫汽機車泡水

南投縣昨天深夜起連續豪雨，今天上午傳出災情。竹山鎮集山路藤湖橋旁地基遭雨水掏空，電線桿倒塌影響供電；南投市貓羅溪水位高漲，低窪地區積水嚴重，大眾駕訓班淹水達三分之一輪胎高，汽、機車再次泡水。

竹山鎮民表示，昨天大雨不斷，擔心淹水整夜未敢入睡，集山路有民宅庭院及室內積水，藤湖橋旁因豪雨掏空地基導致電線桿傾倒，部分住戶停電。當地里長林鴻義指出，台電人員已在清晨到場勘查，將優先修復電力。

南投市方面，大眾駕訓班位於貓羅溪低窪地段，清晨7時許水位開始上漲，積水高度達三分之一輪胎，現場已啟動抽水機搶排積水。市區高速公路高架橋下道路同樣遭淹，停放的汽、機車一度泡水，還有機車被沖倒。

中興新村的排水溝暴漲，原本筆直的小水道成了湍急小河，黃褐色的雨水夾帶樹枝與雜物狂奔而下。軍功里、東山里更慘，街道已經泡在渾濁的積水中，居民穿著雨衣、涉水至小腿甚至膝蓋深，民眾苦笑，「鄰居已經淹到怕，雨一大街道就變成溪流。」

居民怨言連連，有人批評「貓羅溪水位高漲就淹，幾十年都沒變」，也有人質疑水利署第三河川分署治水進度落後。縣府上午與南投市公所緊急協調，要求加強觀察貓羅溪沿岸與橋下區域，並透過里長通知車主移車，啟動固定式抽水機抽水。