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國軍出手了！第五作戰區官兵豪雨過後 出動官兵災後復原救援

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供

完成今年漢光演習後，以中部陸軍十軍團為主的第五作戰區官兵，面臨鋒面北移帶來的豪雨，目前全力投入支援朴子、水上地區豪雨災後復原，協助清運雜物恢復市容，戰區表示，未來持續依地方需求彈性檢討兵力派遣，期盼在最短時間內協助地方環境整潔，使居民早日恢復正常生活。

第五作戰區範圍位在苗栗以南，嘉義以北的大中部地區，戰區表示，為協助地方加速豪雨災後復原，官兵目前持續投入兵力，支援嘉義縣朴子與水上地區復原工作，協助地方清運公共區域的廢棄物；官兵配合地方深入社區巷弄進行環境整理工作。

陸軍第十軍團指出，昨天嘉義縣朴子地區因豪雨成災，造成多處積淹水，民眾生活不便，戰區官兵迅速派遣兵力支援地方公所，此外，朴子地區因豪雨造成道路淹水，居民進出不便，政府擔心居民沒有食物，由軍方協助派送物資到居民住家，協助於晚間發送物資給居民，確保民眾飲食生活所需。

官兵同時發揮高度紀律與團隊合作，積極投入地方物資搬運及分送工作，加速豪雨災後復原外，持續依地方需求彈性檢討兵力派遣，期盼在最短時間內協助地方環境整潔，使居民早日恢復正常生活，並協助地方清運公共區域的廢棄物，深入社區巷弄進行環境整理工作。

面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供
面臨鋒面北移帶來的豪雨，第五作戰區官兵目前全力投入支援朴子、水上地區災後復原，協助清運雜物恢復市容。圖／陸軍十軍團提供

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