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沒得住！風災掀翻屋頂又遇連夜雨 嘉縣議員疾呼中央蓋組合屋救急

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
登陸嘉縣丹娜絲颱風，許多農漁村屋頂被強風掀翻，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，疾呼政府儘速提供協助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣丹娜絲颱風，許多農漁村屋頂被強風掀翻，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，疾呼政府儘速提供協助。記者魯永明／翻攝

6日深夜120來首次登陸嘉縣丹娜絲颱風，重創嘉義縣，許多農漁村屋頂被強風掀翻，成「透天厝」，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，受災戶悲苦，疾呼政府盡速提供協助；議員建議比照九二一地震與八八風災，由中央統籌興建組合屋，協助災民度過家園重建前困難時期。

縣府統計，根據各鄉鎮市回報，到目前全縣災損房屋逾1800戶，另屋損安遷救助申報持續受理中，登記蓋帆布受災戶弱勢獨居民眾優先，風災房屋受損包括雲嘉南地區，是否蓋組合屋救急，賴清德總統已指示設雲嘉南前進指揮所，家園復原重建由中央統籌決定。

議員黃榮利、何子凡指出，颱風季未結束，類似災情可能再次發生，建議中央在災區就近設置臨時組合屋，安置短期無法修繕房屋居民，避免災民露宿或流離失所，目前救助金額依房屋受損面積5萬至10 萬元，對修繕屋頂不足，中央應強化安置機制。

接連遭風災、雨災受災戶悲痛，朴子市佳禾里霍姓婦人昨天激動拉著勘災的行政院長卓榮泰求助，她說，屋頂被掀，房屋淹水，生活無保障，修繕無力完成，生活陷入絕境。

面對風災淹水農漁村住宅脆弱問題，清華大學榮譽教授李家同直言，「鄉下還有這麼多簡陋住屋，是國家的羞恥」，呼籲政府啟動「鄉村住屋更新計畫」，提供堅固屋頂，設計防颱、防雨能力水泥結構建築，保障基層民眾居住安全。

賴清德總統指示行政院成立「雲嘉南災後重建小組」，協助地方重建與安置工作，雲嘉南受災戶高達3萬多戶，中央將協助籌措經費支援民眾重建家園，加速推動治水與氣候調適工程，因應極端氣候帶來挑戰。

登陸嘉縣丹娜絲颱風，許多農漁村屋頂被強風掀翻，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，疾呼政府儘速提供協助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣丹娜絲颱風，許多農漁村屋頂被強風掀翻，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，疾呼政府儘速提供協助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣丹娜絲颱風，許多農漁村屋頂被強風掀翻，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，疾呼政府儘速提供協助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣丹娜絲颱風，許多農漁村屋頂被強風掀翻，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，疾呼政府儘速提供協助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣丹娜絲颱風，許多農漁村屋頂被強風掀翻，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，疾呼政府儘速提供協助。記者魯永明／翻攝
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登陸嘉縣丹娜絲颱風，許多農漁村屋頂被強風掀翻，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，疾呼政府儘速提供協助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣丹娜絲颱風，許多農漁村屋頂被強風掀翻，災後近1個月，日前又遭西南氣流襲擊，屋漏偏逢連夜雨，許多受災戶以帆布蓋屋頂，遇雨帆布變「水球」，生活陷入困境，疾呼政府儘速提供協助。記者魯永明／翻攝

房屋 受災戶 丹娜絲颱風

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