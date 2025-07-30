高雄山區2路段落石與土石流 工務段籲非必要勿上山

高雄山區連日降雨，南橫公路高雄桃源區路段及台27線23.5公里處，2路段今天分別因落石及土石流影響交通。甲仙工務段表示，皆無人車傷亡，呼籲民眾非必要，應避免進入山區。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段說明，台20線87k+700桃源路段，因落石阻斷道路無法通行，上午8時緊急封閉道路，無人車傷亡，已派員搶修，預計中午12時搶通道路。

另外，台27線23.5公里處因土石流影響交通，高雄市警察局六龜分局派員協助交管。甲仙工務段表示，未造成人員傷亡，考量雨勢不斷造成泥流持續，已暫時預警性封閉道路並派員清除。

甲仙工務段指出，考量山區連續降雨夜間視線不佳，土石鬆軟易發生落石，台27線12公里至23公里處（中興至大津路段）恐有受災風險，上午8時實施預警性封閉，將視天候狀況及巡查道路安全後，再行開放。

甲仙工務段提醒，民眾若需通行，建議改走替代道路，可從新威大橋連接台27甲線再回到台27線，同時呼籲用路人非必要，應避免進入山區道路，以確保自身安全。