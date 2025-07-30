嘉義水淹豬舍 民眾黨彰化黨部送物資「最缺消毒水」
雲嘉南地區近日遭逢豪雨侵襲，多地災情慘重，民眾黨彰化縣黨部這兩天號召黨部幹部組成「關懷行動隊」，載送物資到嘉義朴子，由公所及國軍送進災區給鄉親，志工指出，目前最急需的是消毒水，災民都希望雨勢能暫緩，趕快清理家園。
南部地區已受上次風災重創、尚未完全復原的地區，這次再度陷入水患，志工看到有養豬戶的豬隻因淹水漂走，飼主擔心地勢低豬圈被淹沒，只好先將豬都趕上路；志工說，昨天水位稍微退去，陸續整理家園，但今天又下起雨來，居民真的苦不堪言。
民眾黨彰化縣黨部昨天先運送兩車物資抵達嘉義朴子，今清晨再次南下，將來自彰化的愛心物資運抵災區，黨部主委温宗諭表示，此次賑災行動大家不眠不休協助募集物資、搬運載運，儘管今日水勢已稍退，但接下來災後清理家園的挑戰才正要開始，目前最急需的是消毒水，好讓市公所能分送給災民，協助環境清潔與防疫。
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