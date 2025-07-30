嘉義水淹豬舍 民眾黨彰化黨部送物資「最缺消毒水」

雲嘉南地區近日遭逢豪雨侵襲，多地災情慘重，民眾黨彰化縣黨部這兩天號召黨部幹部組成「關懷行動隊」，載送物資到嘉義朴子，由公所及國軍送進災區給鄉親，志工指出，目前最急需的是消毒水，災民都希望雨勢能暫緩，趕快清理家園。

南部地區已受上次風災重創、尚未完全復原的地區，這次再度陷入水患，志工看到有養豬戶的豬隻因淹水漂走，飼主擔心地勢低豬圈被淹沒，只好先將豬都趕上路；志工說，昨天水位稍微退去，陸續整理家園，但今天又下起雨來，居民真的苦不堪言。