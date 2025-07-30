影／嘉義縣山區豪大雨多處坍方、積水 洪水沖怪手怵目驚心

嘉義縣山區受豪大雨影響，嘉義縣政府上午緊急宣布阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉今天停班、停課；雨勢持續不斷，山區部分路段形成泥流淹水狀況連民眾都懷疑「這是山區嗎我以為只有平地可以遊泳」，有輛怪手在洪水裡硬撐令人怵目驚心，幸好人員已撤離。

據嘉義縣消防局表示，梅山往太平36灣及圳南村152道目前因雨有土石，無法通行、梅山往太平方向162甲線目前因路上土石沖落無法行走、圳南村152道路土石擋道，無法通行。

道路工程中的嘉169縣達邦公路，因大雨造成雨瀑，有車輛經過，在瀑布下行駛驚險。

而在阿里山鄉曾文溪山美段溪流中有輛怪手在泥流中硬撐，攝影家莊信然拍錄下驚險畫面放在臉書，「從昨天傍晚4點下雨到7/30今早7點我家下了230毫米，也去察看了曾文溪水量，這麼看看就發現怪手在水中穩穩的不動，怪手啊！要穩住芽。」