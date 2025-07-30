快訊

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

影／俄強震規模上修至8.8 日本官房長官警告「第二、第三波海嘯恐更高」

影／嘉義縣山區豪大雨多處坍方、積水 洪水沖怪手怵目驚心

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉山區道路因雨有土石，無法通行。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉山區道路因雨有土石，無法通行。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣山區受豪大雨影響，嘉義縣政府上午緊急宣布阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉今天停班、停課；雨勢持續不斷，山區部分路段形成泥流淹水狀況連民眾都懷疑「這是山區嗎我以為只有平地可以遊泳」，有輛怪手在洪水裡硬撐令人怵目驚心，幸好人員已撤離。

據嘉義縣消防局表示，梅山往太平36灣及圳南村152道目前因雨有土石，無法通行、梅山往太平方向162甲線目前因路上土石沖落無法行走、圳南村152道路土石擋道，無法通行。

道路工程中的嘉169縣達邦公路，因大雨造成雨瀑，有車輛經過，在瀑布下行駛驚險。

而在阿里山鄉曾文溪山美段溪流中有輛怪手在泥流中硬撐，攝影家莊信然拍錄下驚險畫面放在臉書，「從昨天傍晚4點下雨到7/30今早7點我家下了230毫米，也去察看了曾文溪水量，這麼看看就發現怪手在水中穩穩的不動，怪手啊！要穩住芽。」

莊信然說，之前有程人員在曾文溪施工邊坡等工事，在豪雨侵襲之前已撤離，車輛機具已停放在高處，不明白唯獨這輛怪手停在曾文溪，獨自面對洶湧溪

曾文溪阿里山鄉山美村段有輛怪手在洪流中硬撐。圖／莊信然提供
曾文溪阿里山鄉山美村段有輛怪手在洪流中硬撐。圖／莊信然提供
道路工程中的嘉169縣達邦公路，因大雨造成雨瀑，有車輛經過，在瀑布下行駛驚險。圖／翻攝畫面
道路工程中的嘉169縣達邦公路，因大雨造成雨瀑，有車輛經過，在瀑布下行駛驚險。圖／翻攝畫面
嘉義縣梅山鄉山區道路因雨有土石，無法通行。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉山區道路因雨有土石，無法通行。圖／嘉義縣政府提供
道路工程中的嘉169縣達邦公路，因大雨造成雨瀑，有車輛經過，在瀑布下行駛驚險。圖／翻攝畫面
道路工程中的嘉169縣達邦公路，因大雨造成雨瀑，有車輛經過，在瀑布下行駛驚險。圖／翻攝畫面
道路工程中的嘉169縣達邦公路，因大雨造成雨瀑，有車輛經過，在瀑布下行駛驚險。圖／翻攝畫面
道路工程中的嘉169縣達邦公路，因大雨造成雨瀑，有車輛經過，在瀑布下行駛驚險。圖／翻攝畫面

曾文 嘉義 阿里山

延伸閱讀

西南氣流發威持續超大豪雨 山區慎防土石流及山洪暴發

國家級警報響 南投仁愛、台南南化山區暴雨 大雷雨狂炸中南部12縣市

嘉縣降雨不斷 山區2道路土石擋道無法通行

影／西南氣流台中大雨 工業區積水險成運河警疏通

相關新聞

影／南投豪雨夜襲 竹山電桿倒、南投市貓羅溪泛濫汽機車泡水

南投縣昨天深夜起連續豪雨，今天上午傳出災情。竹山鎮集山路藤湖橋旁地基遭雨水掏空，電線桿倒塌影響供電；南投市貓羅溪水位高漲...

南部暴雨釀災…經濟部發5組圖卡秀「治水」績效 災民轟：敢不敢下來勘災

受到西南氣流與低壓帶影響，雲嘉南及高屏地區近日連續遭致災性豪雨侵襲，多處低窪地區傳出嚴重積淹水，高雄、屏東部分地區30日仍宣布停班停課。然而，經濟部卻在官方臉書貼出5組「改善前」vs.「改善後」治水成果圖卡，強調前瞻基礎建設已顯著縮小淹水面積、加快退水速度，卻因發布時機及用詞不當，引發部分災民與網友不滿，留言區出現激烈論戰。

嘉義水淹豬舍 民眾黨彰化黨部送物資「最缺消毒水」

雲嘉南地區近日遭逢豪雨侵襲，多地災情慘重，民眾黨彰化縣黨部這兩天號召黨部幹部組成「關懷行動隊」，載送物資到嘉義朴子，由公...

影／嘉義縣山區豪大雨多處坍方、積水 洪水沖怪手怵目驚心

嘉義縣山區受豪大雨影響，嘉義縣政府上午緊急宣布阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉今天停班、停課；雨勢持續不斷，山區...

西南氣流回馬槍夜襲嘉縣山區！翁章梁5鄉停班課決策引發正反聲浪

受西南氣流豪雨影響，嘉義縣政府上午7時44分宣布，阿里山、番路、大埔、竹崎、梅山等5鄉今天停止上班、停止上課，縣長翁章梁...

降雨不斷落石阻礙交通 雲林草嶺國小今停班停課

因連日降雨，雲林縣古坑鄉草嶺外湖路段有落石需清理，暫時禁止通行，且通往學校交通路況有多處路樹倒塌及土石流、落石之虞，且2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。