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南部暴雨釀災…經濟部發5組圖卡秀「治水」績效 災民轟：敢不敢下來勘災

聯合新聞網／ 綜合報導
受到西南氣流與低壓帶影響，雲嘉南及高屏地區近日連續遭致災性豪雨侵襲，多處低窪地區傳出嚴重積淹水，高雄、屏東部分地區30日仍宣布停班停課。聯合報系資料照片
受到西南氣流與低壓帶影響，雲嘉南及高屏地區近日連續遭致災性豪雨侵襲，多處低窪地區傳出嚴重積淹水，高雄、屏東部分地區30日仍宣布停班停課。聯合報系資料照片

受到西南氣流與低壓帶影響，雲嘉南及高屏地區近日連續遭致災性豪雨侵襲，多處低窪地區傳出嚴重積淹水，高雄、屏東部分地區30日仍宣布停班停課。然而，經濟部卻在官方臉書貼出5組「改善前」vs.「改善後」治水成果圖卡，強調前瞻基礎建設已顯著縮小淹水面積、加快退水速度，卻因發布時機及用詞不當，引發部分災民與網友不滿，留言區出現激烈論戰。

經濟部29日指出，面對極端降雨來襲，前瞻建設持續發揮防洪功效。以台南後壁無米樂社區為例，2018年0823豪雨6小時累積232.5毫米雨量，曾造成469公頃淹水面積，這次328毫米雨量僅淹5.45公頃，減少達98%。

又如嘉義縣鹿草鄉荷包嶼生態園區於2017年海棠颱風期間，24小時累積248.5毫米雨量，曾淹水16小時，這次在312毫米降雨下，僅4.5小時完成退水。至於嘉義市東區忠孝路2022年0804豪雨24小時累積190.5毫米雨量，曾淹水半小時，這次232.5毫米雨量卻未發生淹水情形。

其他如雲林縣水林鄉尖山元天宮前，2021年0731豪雨24小時累積雨量達308毫米，曾淹水36小時，這次雨量413.5毫米，則在半小時內完成退水。另外元長鄉山內村於2017年海棠颱風期間，3小時累積雨量47.5毫米，淹水12小時，這次雨量68毫米，10分鐘立刻退水。

然而前瞻治水圖卡曝光後，引發民眾兩極反應。批評者質疑「可是我住的地方20年沒淹水，第一次淹水又是怎麼回事」、「敢不敢直接下來勘災啦」、「喪事喜辦最會了」、「大罷免失敗才想到南部災民」、「這幾個地方沒淹了，淹去別地方」。支持者則留言肯定近年治水成效，認為「台南永康、安南等區明顯改善」、「非常感謝，用圖卡清楚說明」、「辛苦了，台灣加油」。

暴雨 治水 台南 嘉義 雲林 經濟部

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