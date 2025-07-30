朴子市水災愛心湧現 嘉邑行善團企業網友市民攜手送暖災區
受西南氣流襲擊，嘉義縣朴子市28日傍晚起強降雨，累計逾400毫米雨量，造成多處積淹水嚴重，交通中斷、家園泡水、災民斷炊，情勢嚴峻。災情發生後，各界迅速動員支援，一波波愛心行動溫暖災後朴子，洪水消退，災區市民忙清理家園。
淹水災情發生，嘉邑行善團理事長鄭秀玉率領理監事，偕同朴子市長吳品叡及國軍救援人員，深入災區逐戶發送便當、粽子等熱食，為因積水無法煮食民眾解燃眉之急。鄭秀玉表示，將持續配合地方政府掌握災情，隨時提供必要協助，「讓災民吃得上熱飯，是行善團此刻最重要的使命」。
同時，朴子市縣議員黃嫈珺也帶服務團隊換穿青蛙裝，搭乘橡皮艇深入積水區域，挨家挨戶分送便當，災後再與母親、朴子市前市長黃麗貞，分發消毒水供居民清理家園，展現民代即時行動力。黃嫈珺說，「服務不分日夜，只為受災鄉親能早日恢復正常生活」。
遠在新竹的旭唐建設總經理李志明得知災情，立即響應支援，訂購2輛貨車共234包沙包（每包重達23公斤），透過愛心里長楊石旭捐贈給急需防水設備市民，愛心善意是對家鄉守護，旭唐建設對嘉義、對朴子有深厚情感，災難來時不缺席。
在社群平台，網友黃睿涵發起「愛心晚餐」行動，號召善心人士準備30份包含便當、板條、粥等熱食，由志工分送給里內獨居長輩，讓長者在風雨後的夜晚感受到溫暖關懷。貼文獲得網友熱烈響應，形成災後援助的正能量網絡。
朴子市長吳品叡感謝投入救災行動人士與團體，「水退了，重建開始。我們會與市民攜手重建更堅韌朴子」，一場突如其來的災難，展現社會溫情。在各界善心支持行動下，朴子災後重拾希望。
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