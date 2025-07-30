快訊

台灣關稅是15%左右？彭博：川普已給「最佳稅率」 要求比日本投資更多

西南氣流雨彈炸山區 嘉縣府宣布山區5鄉停班停課

文湖線開了近30年才狂出包？專家指相當有可能 耗損恐更快

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南後壁水災找解方 民代點出八掌溪疏浚土方堆在這處恐是因素之一

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南後壁菁寮農場原是台糖種植甘蔗的農田，屬於天然滯洪池，面積約有300多公頃，如今約有30公頃堆滿八掌溪疏浚的土方泥沙，被地方認為是此次造成後壁積淹水嚴重的因素之一。記者萬于甄／攝影
台南後壁菁寮農場原是台糖種植甘蔗的農田，屬於天然滯洪池，面積約有300多公頃，如今約有30公頃堆滿八掌溪疏浚的土方泥沙，被地方認為是此次造成後壁積淹水嚴重的因素之一。記者萬于甄／攝影

低壓帶及西南氣流帶來豪大雨，造成台南後壁、白河多處地區積淹水嚴重，災後各界也開始找尋積淹水起因，除了累積降雨量逾400毫米外，市議員李宗翰認為，位在八掌溪旁的菁寮農場原是緩衝的天然滯洪池，現在卻是疏浚土方的堆置場，導致滯洪量恐減少50萬噸，不排除是這次水災釀禍的因素之一。

南市水利局回應，南市府也相當關心重視該土方堆置問題，獲悉後也隨即發文給第五河川分署，並已獲得正式回應，第五河川分署預計9月可完成土方去化規畫，後續將依時程發包，解決土方堆置問題。

李宗翰說，菁寮農場原是台糖種植甘蔗的農田，面積約有300多公頃，受去年凱米颱風影響，不少民眾希望八掌溪可以疏浚，疏浚是好事，然而第五河川分署疏浚後的泥沙土方並沒有妥善的規畫，反而放置堆積在位於排水中游段的菁寮農場。

他提到，菁寮農場以往是天然的滯洪池，原計畫開發50公頃，如今已有30公頃堆滿八掌溪的泥沙，而這些泥沙的空間原先可儲水，幫助下游緩和洪水的到來，讓排水有時間可暢通，但現在滯洪池沒有發揮功能，反而造成排水負擔，連帶排水溝也被泥沙堵塞。

李宗翰指出，後壁區整體排水水文有3條大排，菁寮農場就位在崩埤大排旁，此次崩埤大排水流全流往下游新嘉里，且排水迴水倒灌，造成菁寮、新嘉里等社區積淹水嚴重，因此，希望第五河川分署應對疏浚後的泥沙土方有妥善規畫，而不是占用淹水地區的滯洪池。

後壁區長李至彬表示，去年凱米颱風一樣造成後壁積淹水災情嚴重，因此大家關注焦點在解決積淹水問題，而最主要問題就是八掌溪疏浚，但疏浚土方一開始找不到暫置點，只好堆置在台糖的菁寮農場，且台糖土地相較容易取得與協調。

他透露，土方堆置一段時間後，地方也有一些疑慮的聲音出現，因該處原先是天然的滯洪池，雖然農場面積達300公頃，但居民仍憂心土方影響天然滯洪功能，隨即也向第五河川分署等相關單位反映，獲得的回應是將會綜合評估規畫處理。

大量堆積的八掌溪疏浚土方，已成為一座座小山。記者萬于甄／攝影
大量堆積的八掌溪疏浚土方，已成為一座座小山。記者萬于甄／攝影
市議員李宗翰認為，位在八掌溪旁的菁寮農場原是緩衝的天然滯洪池，現在卻是疏浚土方的堆置場，導致滯洪量恐減少50萬噸，不排除是這次水災釀禍的因素之一。記者萬于甄／攝影
市議員李宗翰認為，位在八掌溪旁的菁寮農場原是緩衝的天然滯洪池，現在卻是疏浚土方的堆置場，導致滯洪量恐減少50萬噸，不排除是這次水災釀禍的因素之一。記者萬于甄／攝影
台南後壁菁寮農場原是台糖種植甘蔗的農田，屬於天然滯洪池，面積約有300多公頃，如今約有30公頃堆滿八掌溪疏浚的土方泥沙，被地方認為是此次造成後壁積淹水嚴重的因素之一。記者萬于甄／攝影
台南後壁菁寮農場原是台糖種植甘蔗的農田，屬於天然滯洪池，面積約有300多公頃，如今約有30公頃堆滿八掌溪疏浚的土方泥沙，被地方認為是此次造成後壁積淹水嚴重的因素之一。記者萬于甄／攝影

淹水 滯洪池 凱米颱風

延伸閱讀

豪雨導致臺南後壁積淹水 連兩日停班課

台南後壁菁寮連2年豪大雨淹水 南市府爭取17.5億力拼整治排水

預估強降雨周春米視察滯洪池 滿州預防性撤離

屏東雨勢超過150毫米 周春米視察滯洪設施：安全考量停班課

相關新聞

西南氣流回馬槍夜襲嘉縣山區！翁章梁5鄉停班課決策引發正反聲浪

受西南氣流豪雨影響，嘉義縣政府上午7時44分宣布，阿里山、番路、大埔、竹崎、梅山等5鄉今天停止上班、停止上課，縣長翁章梁...

西南氣流雨彈炸山區 嘉縣府宣布山區5鄉停班停課

受西南氣流豪雨影響，嘉義縣政府上午7時44分宣布，阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉今天停止上班、停止上課。

總統指示 卓揆成立雲嘉南災後指揮所

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，前天又暴雨成災，總統賴清德昨天下午至中央災害應變中心了解淹水災情，也是大罷免之後首度公開露面；...

冷眼集／救災慢23天 行動內閣破功

傾盆大雨昨暫歇，天氣放晴，遭丹娜絲颱風肆虐的雲嘉南災民卻因家裡內外淹水苦不堪言，災後第廿三天，災民終於等到賴清德總統指示...

影／台南後壁水災找解方 民代點出八掌溪疏浚土方堆在這處恐是因素之一

低壓帶及西南氣流帶來豪大雨，造成台南後壁、白河多處地區積淹水嚴重，災後各界也開始找尋積淹水起因，除了累積降雨量逾400毫...

台新新光金控 捐款1千萬賑災

颱風及西南氣流影響，連日豪雨，中南部出現嚴重淹水、房屋破損。台新新光金控昨天宣布捐款1千萬元至「114年丹娜絲風災募款專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。