影／台南後壁水災找解方 民代點出八掌溪疏浚土方堆在這處恐是因素之一

低壓帶及西南氣流帶來豪大雨，造成台南後壁、白河多處地區積淹水嚴重，災後各界也開始找尋積淹水起因，除了累積降雨量逾400毫米外，市議員李宗翰認為，位在八掌溪旁的菁寮農場原是緩衝的天然滯洪池，現在卻是疏浚土方的堆置場，導致滯洪量恐減少50萬噸，不排除是這次水災釀禍的因素之一。

南市水利局回應，南市府也相當關心重視該土方堆置問題，獲悉後也隨即發文給第五河川分署，並已獲得正式回應，第五河川分署預計9月可完成土方去化規畫，後續將依時程發包，解決土方堆置問題。

李宗翰說，菁寮農場原是台糖種植甘蔗的農田，面積約有300多公頃，受去年凱米颱風影響，不少民眾希望八掌溪可以疏浚，疏浚是好事，然而第五河川分署疏浚後的泥沙土方並沒有妥善的規畫，反而放置堆積在位於排水中游段的菁寮農場。

他提到，菁寮農場以往是天然的滯洪池，原計畫開發50公頃，如今已有30公頃堆滿八掌溪的泥沙，而這些泥沙的空間原先可儲水，幫助下游緩和洪水的到來，讓排水有時間可暢通，但現在滯洪池沒有發揮功能，反而造成排水負擔，連帶排水溝也被泥沙堵塞。

李宗翰指出，後壁區整體排水水文有3條大排，菁寮農場就位在崩埤大排旁，此次崩埤大排水流全流往下游新嘉里，且排水迴水倒灌，造成菁寮、新嘉里等社區積淹水嚴重，因此，希望第五河川分署應對疏浚後的泥沙土方有妥善規畫，而不是占用淹水地區的滯洪池。

後壁區長李至彬表示，去年凱米颱風一樣造成後壁積淹水災情嚴重，因此大家關注焦點在解決積淹水問題，而最主要問題就是八掌溪疏浚，但疏浚土方一開始找不到暫置點，只好堆置在台糖的菁寮農場，且台糖土地相較容易取得與協調。