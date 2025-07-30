西南氣流回馬槍夜襲嘉縣山區！翁章梁5鄉停班課決策引發正反聲浪

受西南氣流豪雨影響，嘉義縣政府上午7時44分宣布，阿里山、番路、大埔、竹崎、梅山等5鄉今天停止上班、停止上課，縣長翁章梁宣布時機再度引爭議，許多民眾出門上班，抱怨宣布停班停課太慢，又嘉縣市共同生活圈，嘉市照常上班上課；嘉義氣象站說，西南氣流襲山區，6小時內以竹崎鄉223毫米最多。

嘉縣已放2天颱風假，縣府說，山區5鄉會停班停課，是根據氣象署預報24小時預估累計雨量250毫米，己達停班停課標準。28日大豪雨集中沿海平地區，原預測西南氣流往南移，豈料，昨晚起回馬槍，雨彈往山區炸。

嘉義氣象站說，過去6小時以竹崎鄉223毫米最多，其次阿里山鄉198.5毫米，第3梅山鄉195.5毫米。嘉市12小時內降雨176毫米。

受低壓帶西南氣流影響，28、29日嘉縣朴子、太保等鄉鎮淹水災情嚴重，不過嘉市29日及今天正常上班上課，市長黃敏惠強調，決策是根據氣象署預報與實際雨量做出，盼市民理解並共同應對極端氣候挑戰。網友誇勇媽不放假決定神預測。

昨天嘉市降雨量最高僅20多毫米，白天甚至出現晴朗天氣；嘉縣以鹿草鄉50毫米為最高，未達停班停課標準。不過28日強降雨，太保市累積雨量達477毫米、六腳鄉460毫米、鹿草鄉457.5毫米、朴子市455毫米，嘉市308毫米，顯示西南氣流帶來強降雨集中在縣區。

行政院長卓榮泰昨天到朴子市勘災，表示政府將全力協助地方推動治水改善。縣政府提出荷苞嶼、六腳、南靖與新埤排水等四大系統整治計畫及抽水站建設，預估經費約69億元。