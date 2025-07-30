聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲重建特別條例交朝野協商 藍籲綠「別等1個月冷凍期」

聯合報／ 記者李成蔭屈彥辰／台北報導

國民黨立法院黨團提出公決案，要求行政院盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，立法院院會昨通過全案逕付二讀、交朝野協商。國民黨立委疾呼，這不需要等一個月的冷凍期，政府可以直接做，若連救災的案子都要拖，災民情何以堪？

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，近日又來豪大雨。立法院院會昨處理國民黨團所提公決案，要求行政院盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，明定相關重建計畫、對災民的補助及行政簡化程序等，並以「從優、從寬、從速」方式立即展開各項災後重建。

國民黨立委王育敏說，災後廿二天，還有將近三千戶屋頂沒有修復，「外面下大雨，裡面下小雨」，亟需完整重建，對下次災害有更好的韌性準備，這不能單靠地方政府，需要中央挹注，因此不只災後特別條例，也要檢視還有哪些尚待完整的措施。

同黨立委蘇清泉表示，這兩天又下豪雨，相信這公決案不會被民進黨反對，請執政黨以蒼生為念，不要每天搞有的沒的，執政一年半什麼事都沒做到。他也呼籲民進黨是執政黨，「特別條例內容可以直接做，為什麼還要等冷凍期？」

國民黨立委張嘉郡呼籲行政院應盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，讓各項補助與重建有明確法源與預算，減輕災民負擔，過去九二一地震與莫拉克風災皆有災後特別條例，協助災民重建，若連這樣都要拖，讓災民情何以堪？

災後 淹水 復原重建 朝野協商 丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲風災重創中南部...國泰金控捐款兩千萬 助災區重建

台南獨老屋頂遭颱風吹壞婉拒安置 市府加強訪視

行政院風災救助慰助金已到位 南市府：將速撥給受災戶

丹娜絲颱風重創南台灣 日本石川縣捐100萬日圓助重建

相關新聞

總統指示 卓揆成立雲嘉南災後指揮所

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，前天又暴雨成災，總統賴清德昨天下午至中央災害應變中心了解淹水災情，也是大罷免之後首度公開露面；...

冷眼集／救災慢23天 行動內閣破功

傾盆大雨昨暫歇，天氣放晴，遭丹娜絲颱風肆虐的雲嘉南災民卻因家裡內外淹水苦不堪言，災後第廿三天，災民終於等到賴清德總統指示...

影／嘉義縣水上鄉下大雨 泥石流灌入民宅慘況曝光

嘉義縣今晚突然下起傾盆大雨，水上鄉柳新村一處民宅地基擋土牆垮掉，土石泥流湧入後方低窪老舊社區，最嚴重1戶家中淤泥超過30...

丹娜絲重建特別條例交朝野協商 藍籲綠「別等1個月冷凍期」

國民黨立法院黨團提出公決案，要求行政院盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，立法院院會昨通過全案逕付二讀、交朝野協...

立委促政院「調度鐵工、徵集鋼板 逐區修屋頂」

雲嘉南地區七月初受丹娜絲颱風重創，前天又豪雨成災，行政院長卓榮泰昨宣布將設立雲嘉南災後復原前進指揮所，雲林縣長張麗善直言...

雨彈狂轟「台南大淹水」 前瞻治水成效遭質疑…經濟部回應

受西南氣流影響，南台灣大雨不斷，外界質疑前瞻治水成效。經濟部水利署表示，嘉義縣六腳鄉、台南市後壁區近日累積降雨量，均已超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。