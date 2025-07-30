丹娜絲重建特別條例交朝野協商 藍籲綠「別等1個月冷凍期」

國民黨立法院黨團提出公決案，要求行政院盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，立法院院會昨通過全案逕付二讀、交朝野協商。國民黨立委疾呼，這不需要等一個月的冷凍期，政府可以直接做，若連救災的案子都要拖，災民情何以堪？

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，近日又來豪大雨。立法院院會昨處理國民黨團所提公決案，要求行政院盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，明定相關重建計畫、對災民的補助及行政簡化程序等，並以「從優、從寬、從速」方式立即展開各項災後重建。

國民黨立委王育敏說，災後廿二天，還有將近三千戶屋頂沒有修復，「外面下大雨，裡面下小雨」，亟需完整重建，對下次災害有更好的韌性準備，這不能單靠地方政府，需要中央挹注，因此不只災後特別條例，也要檢視還有哪些尚待完整的措施。

同黨立委蘇清泉表示，這兩天又下豪雨，相信這公決案不會被民進黨反對，請執政黨以蒼生為念，不要每天搞有的沒的，執政一年半什麼事都沒做到。他也呼籲民進黨是執政黨，「特別條例內容可以直接做，為什麼還要等冷凍期？」

國民黨立委張嘉郡呼籲行政院應盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，讓各項補助與重建有明確法源與預算，減輕災民負擔，過去九二一地震與莫拉克風災皆有災後特別條例，協助災民重建，若連這樣都要拖，讓災民情何以堪？