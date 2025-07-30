冷眼集／救災慢23天 行動內閣破功

傾盆大雨昨暫歇，天氣放晴，遭丹娜絲颱風肆虐的雲嘉南災民卻因家裡內外淹水苦不堪言，災後第廿三天，災民終於等到賴清德總統指示國軍全力協助災民清理家園，行政院也要在雲嘉南成立災後復原前進指揮所，慢了好多拍的救災行動，對照賴總統上任時宣稱的ＡＩ行動內閣，十足諷刺。

丹娜絲颱風七月六日在嘉義登陸，除了路徑是一百廿年來首見，風雨威力更勢如破竹，一夜摧殘之後，讓國人見識賴總統去年所言「颱風是會把屋頂吹走的耶」，嘉南上萬戶民宅都成了名副其實的「透天厝」，直到今天，多數「透天厝」只能覆蓋帆布應急，既擋不住豪大雨，連安居都不可得，乍看也宛如第三世界國家的殘破景象。

在災區忙進忙出的多是民間的志工團體和善心人士，他們苦民所苦，動員幫忙搭蓋屋頂、清理家園、送餐送暖，印證人是台灣最美的風景。但這三周對執政黨來說，萬事莫如大罷免重要、急迫，政府的救災系統彷彿當機，許多村落仍是電信訊號微弱，甚至沒有網路、第四台，宛如孤島，這兩天面對豪大雨，災民更招架不住，災情也隨之擴大，防救災韌性淪為空談。

但主責防救災的內政部長劉世芳先前宣稱這次救災速度很快，賴清德總統面對災民請求，僅冷回國軍的任務是保衛國家，「不能所有事情都需要國軍」、「要自己爬屋頂蓋帆布」；一個是對自己的職責不知不覺，一個則是冷血至極，毫無苦民所苦的領袖胸懷，直到大罷免大失敗，才要面對災民的需求。

這次受災最慘的嘉義縣、台南市全是民進黨執政，既與大罷免沾不上邊，災後也得不到政府快速的奧援，連綠營民代都看不下去。現在賴政府終於要正視災民的苦痛，如何讓災民早日脫離風災地獄，全民都在看。