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立委促政院「調度鐵工、徵集鋼板 逐區修屋頂」

聯合報／ 記者陳雅玲萬于甄林伯驊／連線報導
台南後壁區侯伯里一處百年古宅之前遭受丹娜絲颱風吹毀屋頂，昨天又被大水侵襲屋頂漏水嚴重，災民苦不堪言。記者劉學聖／攝影
台南後壁區侯伯里一處百年古宅之前遭受丹娜絲颱風吹毀屋頂，昨天又被大水侵襲屋頂漏水嚴重，災民苦不堪言。記者劉學聖／攝影

雲嘉南地區七月初受丹娜絲颱風重創，前天又豪雨成災，行政院長卓榮泰昨宣布將設立雲嘉南災後復原前進指揮所，雲林縣長張麗善直言「風災後就該成立了，至少現在的災情會少一點」，但中央重視罷免超過災情，現在成立是慢了，希望記取前車之鑑，未來災害應變速度能更快。民進黨立委劉建國則批，治水政策歷經三任總統仍無法到位，要盡速改善。

國民黨立委謝龍介說，行政院既要設前進指揮所，就要展現魄力、速度，給災區民眾溫暖感覺。目前災民生活水深火熱，除應盡快將補助款送到受災戶手中，許多家戶屋頂毀損只蓋帆布應急，這波豪雨也撐不住了，拜託卓院長責成內政部協調各地鐵工，用點工方式並徵集屋頂鐵皮的鋼板，逐區修復屋頂，「這本來可以快速做到的，可惜過去三周都沒動作」。

卓榮泰昨到台南視察後壁區菁長橋排水整治時，民進黨立委林俊憲、陳亭妃都向卓爭取治水經費，陳亭妃說，以前這裡的水都淹在馬路，這次全淹進家裡面，而且及腰。林俊憲問卓台南市府提治水經費三點五億元，「行政院應該不會打折吧？」陳亭妃也拜託卓經費要一次到位，不能分批，不然怎麼做都被罵，卓點頭回應。

卓榮泰到雲林勘災時，立委劉建國說，陳水扁總統八年八百億、馬英九總統六年六百億，再到蔡英文總統的前瞻水與環境計畫，治水歷經三任總統仍無法到位，需要盡速改善。卓表示，要系統性治水才不會遺漏到最末端，「拜託民眾給政府一點時間，我們會做好」。

卓榮泰也宣布，今年已編列五五一億元系統性治水預算，明年度請經濟部盡快啟動六年一千億元的系統性治水計畫，徹底解決問題。

豪雨 淹水 災後 復原重建 丹娜絲颱風

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