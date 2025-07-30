總統指示 卓揆成立雲嘉南災後指揮所

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，前天又暴雨成災，總統賴清德昨天下午至中央災害應變中心了解淹水災情，也是大罷免之後首度公開露面；他指示行政院成立雲嘉南災後重建小組，協助災民重建家園。行政院長卓榮泰則南下勘災，有受災戶痛哭失聲喊「先颱風後水災，真的淹怕了，請政府幫幫忙」。

卓榮泰回應災民，行政院會成立雲嘉南災後復原前進指揮所，由政務委員陳金德主持、顧問李孟諺協助，與中央直接對話，統一調度部會。賴總統也指示國軍全力配合，由指揮所統一調度。

賴清德總統昨在中央災害應變中心逐一與嘉義、台南、高雄及屏東等四縣市首長視訊了解最新積淹水災況，他表示已指示行政院成立雲嘉南災後重建小組，昨在台南市舉行第一次工作會議，協助受災民眾重建家園，由中央協助籌措經費。

賴總統也指氣候變遷、天氣變化很快，要如何因應，中央會全力協助地方加強水利工程來改善。氣象署指今天中南部仍有大雨或局部豪雨，預估八月三日起西南風有再增強的趨勢，中南部地區仍要注意大雨或局部豪雨。

台南市後壁區七十七歲廖姓老翁的平房屋頂因颱風整片遭吹掀，他對卓榮泰說，雖然暫時覆蓋帆布應急，但連日雨勢猛烈導致帆布積水，屋內擺許多水桶接水，「掃水都來不及」，床鋪、家電都泡水損毀，地板濕滑，已摔倒多次，自己年紀已大、手腳不便，真的很難清理家園。

卓榮泰說，台南市府已安排協助修繕受災戶屋頂，但還要一段時間，希望受災戶體諒，會盡速安排。

卓榮泰到朴子時，五十七歲霍姓婦人激動拉著他痛哭失聲，高喊「請政府幫幫忙吧，颱風毀了家，現又遇到水災，不知該怎麼辦。」她說，真的淹怕了，昨天早上又突然停電，根本無法清理家園。卓拍拍她的手安慰「對不起，再忍耐一下，我們會馬上處理。」並指示一旁的經濟部長郭智輝「部長，家具泡水都壞掉了。」郭說，馬上會提出補助方法。

嘉義縣朴子市前天淹水嚴重，一處養豬場積水至昨天仍未退，已溺死不少頭豬，業者用挖土機救出五百頭，仍有三千頭豬狀況不明，業者非常憂心。

卓榮泰隨後到雲林縣水林鄉勘災，洪姓受災戶說，許多人家裡淹水、損毀家電，籲請中央救助的淹水高度從五十公分下修到卅公分，卓表示再研議。該鄉蕃薯村長吳世明說，每逢颱風家中必淹，懇求徹底解決長久水患。

卓榮泰說，一路上看到許多受災戶清理家裡的汙泥，造成極大不便，已請水公司暫緩七月底起抽換大型水管的工程，全部恢復供水方便受災戶清理家園。