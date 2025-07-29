影／嘉義縣水上鄉下大雨 泥石流灌入民宅慘況曝光

嘉義縣今晚突然下起傾盆大雨，水上鄉柳新村一處民宅地基擋土牆垮掉，土石泥流湧入後方低窪老舊社區，最嚴重1戶家中淤泥超過30公分，舉步維艱，村民本想明早請公所協助，但突然下大雨，混濁泥水全湧入家中，剛整理好家具又遭殃，村民叫苦連天。

陳姓住戶說，去年凱米颱風時，後方民宅擋土牆就已經破了，土石崩落一年都沒人處理，又遇到丹娜絲颱風災情更加嚴重，這幾天暴雨讓土石泥流全都湧入家中，堆沙包也完全沒用，家裡積了厚厚30公分淤泥，更害怕後方民宅直接垮下來，造成更慘重災情。

「我們現在連洗澡、上廁所都沒辦法！」江姓住戶說，社區15戶受到土石泥流影響，水管全都被塞住，完全沒辦法洗澡、上廁所，現在又下大雨，坍方土石不斷流下來，好不容易把家裡清理好，現在又都是混濁泥水，甚至連花盆也掉下來，但屋主就是不出面負責。

坍方那戶的鄰居說，去年大家自費修繕，但那戶不願意修繕，好言勸說還幫忙介紹工班，但他跟大家惡言相向，已經很少往來。議員詹琬蓁說，美上美社區凱米颱風就發生災情，丹娜絲颱風又發生崩落，前天豪雨全都沖進民宅，家中一片泥濘，公所及縣府應協助處理。