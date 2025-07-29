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影／嘉義縣水上鄉下大雨 泥石流灌入民宅慘況曝光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉柳新村民宅擋土牆崩塌，大量土石湧入後方民宅，村民無法洗澡、上廁所。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村民宅擋土牆崩塌，大量土石湧入後方民宅，村民無法洗澡、上廁所。記者黃于凡／攝影

嘉義縣今晚突然下起傾盆大雨，水上鄉柳新村一處民宅地基擋土牆垮掉，土石泥流湧入後方低窪老舊社區，最嚴重1戶家中淤泥超過30公分，舉步維艱，村民本想明早請公所協助，但突然下大雨，混濁泥水全湧入家中，剛整理好家具又遭殃，村民叫苦連天。

陳姓住戶說，去年凱米颱風時，後方民宅擋土牆就已經破了，土石崩落一年都沒人處理，又遇到丹娜絲颱風災情更加嚴重，這幾天暴雨讓土石泥流全都湧入家中，堆沙包也完全沒用，家裡積了厚厚30公分淤泥，更害怕後方民宅直接垮下來，造成更慘重災情。

「我們現在連洗澡、上廁所都沒辦法！」江姓住戶說，社區15戶受到土石泥流影響，水管全都被塞住，完全沒辦法洗澡、上廁所，現在又下大雨，坍方土石不斷流下來，好不容易把家裡清理好，現在又都是混濁泥水，甚至連花盆也掉下來，但屋主就是不出面負責。

坍方那戶的鄰居說，去年大家自費修繕，但那戶不願意修繕，好言勸說還幫忙介紹工班，但他跟大家惡言相向，已經很少往來。議員詹琬蓁說，美上美社區凱米颱風就發生災情，丹娜絲颱風又發生崩落，前天豪雨全都沖進民宅，家中一片泥濘，公所及縣府應協助處理。

據了解，該處土地產權複雜，有私人土地、國有財產署土地，擋土牆則為早期興建，建商早已不知去向，今晚暴雨突然襲來，原本泥濘的社區災情加劇，因為無法正常排水，現在已經泥水全都湧入家中，村民叫苦連天，四處求助無門，已經不知道能找誰幫忙。

嘉義縣水上鄉柳新村民宅擋土牆崩塌，大量土石湧入後方民宅，村民無法洗澡、上廁所。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村民宅擋土牆崩塌，大量土石湧入後方民宅，村民無法洗澡、上廁所。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村民宅擋土牆崩塌，大量土石湧入後方民宅，今晚下大雨無法宣洩，泥水全都湧入民宅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村民宅擋土牆崩塌，大量土石湧入後方民宅，今晚下大雨無法宣洩，泥水全都湧入民宅。記者黃于凡／攝影

廁所 凱米颱風 丹娜絲颱風

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