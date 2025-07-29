雨彈狂轟「台南大淹水」 前瞻治水成效遭質疑…經濟部回應

受西南氣流影響，南台灣大雨不斷，外界質疑前瞻治水成效。經濟部水利署表示，嘉義縣六腳鄉、台南市後壁區近日累積降雨量，均已超過區域排水保護標準，因前瞻建設持續投入治水，已大幅減少淹水面積及加快退水時間。

社群媒體質疑近日豪雨西南氣流侵襲台灣後，台南又大淹水，6年600億元、8年800億元治水預算年年最高卻屢屢成災，錢到底花到哪裡去。

經濟部水利署今天透過新聞稿回應，這次短延時強降雨，超過區域排水保護標準，低窪地區積水不易排出，造成嘉義、台南等地多處淹水。

水利署表示，嘉義縣六腳鄉6小時累積降雨量327毫米已超過100年重現期距，台南市後壁區6小時累積降雨量328毫米已超過25年重現期距，均已高於區域排水10年重現期距保護標準，因前瞻建設持續投入治水，已大幅減少淹水面積及加快退水時間。

前瞻基礎建設計畫方面，水利署說明，於106年起於嘉義及台南地區分別投入103.9億元及109.8億元，協助地方政府加強治水及提升防洪能力，例如嘉義荷苞嶼排水改善後，較106年海棠颱風類似降雨量造成淹水16小時，這次淹水時間降為4.5小時。

此外，台南菁寮排水改善後，較107年0823豪雨類似降雨量造成淹水469公頃，這次淹水面積降為5.5公頃，淹水面積減少、退水時間加快，確實發揮治水成效。

面對氣候變遷議題，水利署表示，超過歷史紀錄的雨量以後可能經常發生，政府將立即啟動千億治水計畫，採系統性治水的理念，減輕民眾遭遇水患的機會與損失。

經濟部表示，依氣象預測研判未來幾天仍有強降雨可能，面對極端降雨水患威脅，水利署已備妥98部抽水機及大量的防汛塊、沙包，隨時支援地方防汛救災需求，以保障民眾家園安全。