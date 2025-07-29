陳其邁：雨量不如預測高 做最壞劇本因應風險

高雄市今天停班停課1天，但雨勢不如預期。高雄市長陳其邁表示，雨量雖然沒有預測的高，但還是會做最壞的劇本，做更審慎、更嚴謹的準備來因應風險。

陳其邁今天上午前往沿海地區，視察排水與側溝清疏情形，下午前往災害應變中心主持第2次工作會議，並參加「0728豪雨中央災害應變中心第4次工作會報暨情資研判會議」，向總統賴清德報告高雄市情況。

陳其邁向賴總統報告表示，這次雨量雖然沒有氣象署總體預測雨量來的高，但還是會做最壞的劇本，做更審慎、更嚴謹的準備，來因應這次豪雨可能帶來致災性的風險。

他並進一步表示，未來要解決的是茄萣大排，茄萣大排跟嘉義、台南、高雄、屏東西南沿海地區，若逢天文大潮等，沒有下雨還是會積淹水，呼籲中央支持補助設置水閘門或增建抽水站，以強化地區防洪韌性。

此外，農業部農村發展及水土保持署中午針對那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙5區發布86條土石流紅黃警戒及5處大規模崩塌警戒；杉林區則進行預防性撤離，共撤離保全戶35人，累計撤離人數達2315人。

陳其邁在市府災害應變中心表示，在警戒解除前不得讓收容民眾返家，若於深夜解除警戒，請各區收容場所延後返家時間，待天亮並確認環境安全後再返家，以確保夜間移動安全。

陳其邁也指示社會局協助各區公所，確保收容安置處所物資充足，並隨時掌握收容市民需求，提供慰問與情緒安撫。同時，責成民政局協助各區公所預先盤點防災物資如發電機，建立停水停電防災應變流程。

陳其邁也提醒市民，山區仍有坍方與落石之虞，切勿進入山區從事登山、露營等活動，並持續關注中央與市府發布的氣象及防災資訊，遵循各項指引，共同守護生命與家園安全。