行政院公告丹納絲五大災區 健保署：下半年健保費由政府支應

南部昨發生致災性豪雨，以及丹娜絲颱風重創造成部分區域災情仍未復原，衛福部長邱泰源責成健保署因應災民就醫需求，全力保障就醫權益，請民眾安心。健保署表示，依行政院公告，丹娜絲颱風災區範圍為台南市全區、嘉義縣全區、嘉義市東區、西區及高雄市新興區部分受災房屋所在地，其健保保險對象，今年7月至12月的健保費由政府支應，並得以使用民間捐款。

依行政院今年7月18日及23日公告，丹娜絲颱風風災災區範圍為台南市全區、嘉義縣全區、嘉義市東區、西區及高雄市新興區部分受災房屋所在地，均依照「災害防救法第45條第3項規定」及「災區受災者就醫費用及全民健康保險之保險費補助辦法」。

健保署指出，凡屬行政院公告災區範圍內受災的保險對象，若符合五大情形者，於受災當月起6個月期間，也就是今年7月至12月其應自行負擔的健保保險費，由政府支應，並得以使用民間捐款。

五大條件包括死亡或失蹤，符合政府核發死亡或失蹤救助金標準；領取政府核發重傷救助金者；受災當月與前二款保險對象一同投保，或為其配偶、父母、未成年子女、成年無謀生能力或仍在學就讀且無職業子女。以及符合領取政府核發安遷救助金、淹水救助金或住屋受災救助金資格，與領取政府核發農田、漁塭、漁船(筏)或舢舨受災救助金者。

另，行政院公告災區範圍內受災的保險對象如有健保費欠費情形，在一年期間內，享有下列協助措施，包括健保費欠費免予催繳；延遲繳納健保費者，免予加徵滯納金；健保費欠費免予移送行政執行；健保費欠費及應自行負擔的費用尚未繳納部分，得向全民健康保險紓困基金無息貸款。

而行政院公告災區範圍內受災的保險對象，若於災害發生之日起3個月期間內就醫，經看診醫師醫療專業認定是因受災需接受治療，即免繳交就醫應自行負擔的部分醫療費用；另保險對象於治療期間，健保不給付的住院一般膳食費用，及未具保險對象資格者於就醫期間，其屬健保保險給付範圍內的醫療費用及住院膳食費部分，均由健保署向政府請款或由民間捐款支應。

健保署表示，居住於災區的當地民眾，至當地健保特約醫療院所就醫，由醫師專業認定因受災需接受生理、心理診療，依前述規定免繳交部分負擔及住院一般膳食費用；對居住於災區或非居住災區的民眾，但於災害發生時在災區活動者，如災後回到居住地或災民到外縣市居住，於非災區醫療院所就醫，經病患主動告知，且經醫師認定是因受災需接受診療時，同樣免繳交部分負擔及住院一般膳食費用。

健保署指出，如果受災民眾，就醫時已經繳交部分負擔，請保留醫療費用收據，於門診、急診治療當日、出院之日起6個月內向健保署申請核退自墊費用。

健保署提醒，受補助的保險對象名單，由該縣（市）政府於災害發生後主動提供健保署，據以核計補助金額，保險對象不需自行辦理申請作業。並請投保單位依健保保險對象異動暨減免清冊計費註記「丹娜絲風災」者，免予扣（預）收受補助保險對象之保險費，如投保單位已扣（預）收者，務請退還。

如受災名單資料取得遲延或漏失，致當月未受補助一般保險費者，健保署於資料補正後，次月追溯辦理保險費補助。如有任何疑問，請洽詢中央健康保險署免費諮詢專線：0800-030-598，手機請改撥(02)4128-678。