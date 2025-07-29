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賴總統下令成立雲嘉南前進指揮所 政委陳金德召集進駐

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統前往中央災害應變中心視察。總統府／提供
賴清德總統前往中央災害應變中心視察。總統府／提供

賴清德總統29日下午前往中央災害應變中心視察0728豪雨應變整備工作，他表示，為加速雲嘉南地區的重建修復，將請政委陳金德召集成立雲嘉南災後復原前進指揮所，並請政院顧問李孟諺協助，由內政部、經濟部、農業部、工程會等相關部會組成進駐，預計明30日上午在台南召開第一次會議。

包括行政院秘書長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur、經濟部次長賴建信、內政部次長馬士元、交通部次長陳彥伯、數位部次長闕河鳴及國防部次長黃佑民等也在座。

賴總統抵達後首先聽取簡報，並與台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣等地方政府首長進行視訊連線，以了解應變工作及防災整備情形。他提到，有關各地水利工程建設，未來中央將編列預算與地方政府共同合作，持續進行水利工程施作，以因應及降低氣候變遷所帶來的衝擊。

賴總統表示，從簡報與視訊過程中，可以看到本次豪雨在各部會與地方政府通力合作下，對於各項災情都能迅速有效的應處。然而，受到西南氣流影響，預計降雨仍會持續幾日，請大家繼續堅守崗位，盡可能將災害對民眾的影響降到最低。

賴總統提到，29日上午行政院卓榮泰院長已親自前往雲嘉南等縣市關心災害情況，鑑於南部地區在上個月丹娜絲颱風來襲時，農業、漁業、電力及通訊等受到嚴重損害，更有3萬餘戶住宅受損，對民眾生活造成重大影響。

賴總統說，為加速雲嘉南地區的重建修復，將請行政院陳金德政務委員召集成立雲嘉南災後復原前進指揮所，並請李孟諺顧問協助，由內政部、經濟部、農業部、工程會等相關部會組成進駐，預計明日上午在台南召開第一次會議，請相關機關務必全力投入。

賴總統指出，政府存在的目的就是要為民眾解決困難，請大家運用創意與能量，像是由中央會同地方政府協調、調度承攬中央工程相關機關的業者，積極優先投入重建工作等，用具體行動、設身處地為受災民眾著想，儘速協助重建家園，避免颱風或大雨再次來臨時，造成更重大的影響，經費部分中央亦會給予協助。

賴總統表示，台灣天然災害頻傳，多年來已建立了防衛韌性，也度過一次又一次的挑戰，但是氣候變遷變化快速，請行政院及各地方政府持續進行水利工程建設，以因應未來氣候變遷對台灣各地的衝擊影響，盼大家共同努力讓民眾放心。

賴清德總統前往中央災害應變中心視察。總統府／提供
賴清德總統前往中央災害應變中心視察。總統府／提供

台南 賴清德 卓榮泰 邱泰源 李孟諺 陳金德 丹娜絲颱風

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