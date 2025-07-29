快訊

監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

未來將採購超過10萬架無人機 審計部示警訓能、訓場不足

高屏山區大雨不斷 13地區7/30停班停課

中央社／ 高雄29日綜合報導

受到颱風竹節草外圍環流及西南氣流影響，高雄及屏東山區大雨不斷，高雄市六龜區等5個行政區、屏東縣霧台鄉等共8個原鄉，30日停止上班、上課。

高雄市政府根據氣象署及水保署資訊，明天高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏5區仍列為土石流或大規模崩塌警戒區，有致災之虞，宣布六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5個行政區，明天停止上班、停止上課。

屏東縣政府依氣象署資料，屏東縣山地原鄉地區受西南氣流連續豪大雨影響，明天累積雨量已達停班停課標準，宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等8原鄉，明天停止上班、停止上課。

高雄市 停班停課 屏東縣政府

延伸閱讀

累積雨量達標 屏東8原鄉7/30停班停課

高雄5區明天停班停課 澎湖正常上班上課

依舊有豪雨！高雄宣布明天「5區」停止上班上課

西南氣流晚間引入對流 南部慎防豪雨以上降雨

相關新聞

行政院公告丹納絲五大災區 健保署：下半年健保費由政府支應

南部昨發生致災性豪雨，以及丹娜絲颱風重創造成部分區域災情仍未復原，衛福部長邱泰源責成健保署因應災民就醫需求，全力保障就醫...

丹娜絲風災重創中南部...國泰金控捐款兩千萬 助災區重建

丹娜絲颱風襲台重創中南部，造成嚴重災害損失與人民傷亡，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控今日宣布捐款2千萬元予...

賴清德視訊關心台南災情 下令動員中央資源全力協助災民

台南市自昨天清晨起遭遇豪雨襲擊，造成後壁等區嚴重淹水，總統賴清德今天下午透過視訊會議視導台南市災情應變情形，中央將全力支...

雲林勘災火藥味濃！劉建國批治水慢 張麗善當場爆氣開嗆

行政院長卓榮泰今赴雲林勘災，縣府提出多項治水計畫，盼中央協助。民進黨立委劉建國質疑治水進度太慢，雲林縣長張麗善認為劉將責...

嘉義縣雨量未達停班課標準 明天正常上班上課

中央氣象署今天下午16時發布雨量預測，嘉義縣縣山區及平地未來24小時累積雨量為100至190毫米，均未達停班停課標準，嘉...

高雄5區明天停班停課 澎湖正常上班上課

受西南氣流影響，高雄、澎湖今天下短暫豪雨，高雄市政府今天晚間6時30分宣布，明天六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。