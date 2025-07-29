高屏山區大雨不斷 13地區7/30停班停課
受到颱風竹節草外圍環流及西南氣流影響，高雄及屏東山區大雨不斷，高雄市六龜區等5個行政區、屏東縣霧台鄉等共8個原鄉，30日停止上班、上課。
高雄市政府根據氣象署及水保署資訊，明天高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏5區仍列為土石流或大規模崩塌警戒區，有致災之虞，宣布六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5個行政區，明天停止上班、停止上課。
屏東縣政府依氣象署資料，屏東縣山地原鄉地區受西南氣流連續豪大雨影響，明天累積雨量已達停班停課標準，宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等8原鄉，明天停止上班、停止上課。
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