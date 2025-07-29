丹娜絲風災重創中南部...國泰金控捐款兩千萬 助災區重建

丹娜絲颱風襲台重創中南部，造成嚴重災害損失與人民傷亡，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控今日宣布捐款2千萬元予衛福部賑災專戶，以實際行動為災區重建盡一份心力，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活。

國泰金旗下國泰人壽、國泰產險在颱風來襲時啟動關懷機制。包含快速理賠服務、醫療理賠預付金、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸本息緩繳、免費保單補發等服務措施（申請期間：即日起至民國114年9月30日止）。國泰產險則針對保戶住家因颱風受損，啟動快速理賠服務，並提供番石榴農作物「理賠即時通」服務。

國壽業務同仁也在第一時間展現溫暖行動，同為居住在災區的嘉義市同仁，自發性自行準備「關懷包」送至保戶家中，內含可即食食品、飲用水等，盡己之力提供生活物資與關懷陪伴；嘉義縣布袋鎮同仁，雖自家尚未完全修復，卻仍自發性投入救災行動，親手準備愛心便當，送給在第一線辛苦搶修的台電人員；台南新營地區行銷主管帶領團隊災區送暖，進行愛心便當捐贈，交予村里長帶進災區家戶。