賴清德視訊關心台南災情 下令動員中央資源全力協助災民

台南市自昨天清晨起遭遇豪雨襲擊，造成後壁等區嚴重淹水，總統賴清德今天下午透過視訊會議視導台南市災情應變情形，中央將全力支援地方，加快復原腳步，協助災民恢復正常生活。

賴總統表示，為統籌雲嘉南救災，賴指示行政院成立雲嘉南前進指揮所，明日上午於台南召開首次會議，召集經濟部、農業部、工程會等部會統籌支援，期許大家發揮創意提高能量，例如工程單位可先調度承攬廠商之人力協助民眾，中央政府也會提供經費支持，以具體行動設身處地為災民著想，盡速幫助災區重建。

黃偉哲也簡報災情概況與各項應變作為，黃偉哲表示，本次雨勢集中於後壁、白河等地，導致排水系統負荷過重，造成21公頃面積淹水。市府第一時間啟動抽水作業，災區現已全面退水，後續清淤作業同步展開，淤泥將運往建案工地再利用，護岸修整與橋梁改建也進入規劃階段。

針對賴清德總統關心的災區通訊，黃偉哲指出，多數地區目前狀況良好，僅沿海因移動基地台涵蓋有限偶有不穩，NCC已協調三家電信業者支援，各區公所也會與各里長保持聯繫，一旦出現訊號不穩情形將立即上報請求支援，確保災情回報不中斷。

截至今天下午，台南市累計災情共95件，其中多數為積淹水案件共31件、民生基礎設施毀損共16件，以及其他零星路樹倒塌、房屋毀損等，市府各單位皆第一時間出動人力處理。對於災區民眾與商家的損失，市府已著手清查，將依中央補助標準辦理淹水補助與營業損失補償。

中央政要接連南下關心災區，政委陳金德昨日前往協調中央資源，行政院長卓榮泰今早亦赴現場勘查，並與黃偉哲共同慰問災民。國土署將協助媒合中北部營造資源，支援民間團體修繕弱勢戶住宅。原定進行的自來水管線工程也已協調暫緩，避免影響民眾清洗家園。

中央氣象署指出，南部地區未來三日仍有大雨機率，累計雨量恐達400至600毫米，須警戒山區坍方與溪水暴漲。市府呼籲市民持續關注氣象資訊，必要時可撥打1999通報災情，亦可下載「台南水情即時通」App掌握最新災情資訊。